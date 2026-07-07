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Президент ФИФА отреагировал на громкий скандал с Трампом и сборной США на ЧМ-2026
Джанни Инфантино сделал заявление после резонансной отмены дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна.
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал скандальную приостановку дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира-2026.
Слова функционера опубликовал официальный аккаунт ФИФА в соцсети X.
Резонансное решение было принято после личного обращения президента США Дональда Трампа.
"Я ознакомился с публичными комментариями о решении независимого Дисциплинарного комитета ФИФА относительно дисквалификации Фоларина Балогуна и хотел бы еще раз подчеркнуть один из фундаментальных принципов управления ФИФА.
Судебные органы ФИФА независимы. Они действуют автономно, применяют Дисциплинарный кодекс ФИФА и принимают решения по делам на основании действующих регламентов и рассматриваемых конкретных фактов. Их независимость имеет решающее значение для доверия к футболу и его целостности, и это всегда должно уважаться.
Да, я регулярно обсуждаю с президентом Соединенных Штатов вопросы, связанные с чемпионатом мира ФИФА, и в этом случае я действительно получил звонок от президента Дональда Трампа — так же, как получаю звонки от глав государств, чиновников, представителей футбольного сообщества и руководителей компаний со всего мира по многим разным вопросам. Во время нашего разговора я объяснил, что идет юридический процесс с участием независимых судебных органов ФИФА и что дело будет в должное время решено компетентными органами. Именно так работает система ФИФА, и это принцип, которого я всегда буду придерживаться.
Я ознакомляюсь с решениями Дисциплинарного комитета ФИФА после того, как их принимают. Иногда они меня удивляют. Иногда я с ними соглашаюсь, а иногда — нет.
Однако я всегда уважаю эти решения и автономию принимающих их органов. Нравится ли нам лично то или иное решение, не имеет никакого значения. Именно уважение независимых институций и верховенства права защищает целостность наших турниров и обеспечивает доверие к ФИФА при любых обстоятельствах", — сказал Инфантино.
Напомним, Балогун получил прямую красную карточку на 64-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины, который американцы выиграли со счетом 2:0.
Фоларин в борьбе за мяч сзади наступил на ногу защитнику боснийцев Тарику Мухаремовичу на левом фланге атаки — рефери удалил американца с поля за грубое нарушение правил.
После приостановки дисквалификации Балогун получил возможность сыграть в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии, который состоится во вторник, 7 июля, в Сиэтле. Начало — в 03:00 по киевскому времени.
Как сообщает The Athletic, Апелляционный комитет ФИФА отказал Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) в удовлетворении запроса об отмене решения дисциплинарного комитета ФИФА относительно приостановки дисквалификации Балогуна.
Отмечается, что апелляционный комитет ФИФА признал поданный RBFA запрос "неприемлемым", поскольку организация не является стороной в деле, а потому не имеет права обжаловать это решение.
В RBFA добавили, что рассматривают возможность "дальнейших действий". Среди них может быть иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Победитель пары США — Бельгия в четвертьфинале сразится с Испанией, которая в 1/8 финала вырвала победу над Португалией (1:0).
Ранее сообщалось, что УЕФА жестко разнес решение ФИФА приостановить дисквалификацию Балогуна.