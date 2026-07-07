Президент ФИФА отреагировал на громкий скандал с Трампом и сборной США на ЧМ-2026

Дональд Трамп и Джанни Инфантино / © Associated Press

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал скандальную приостановку дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира-2026.

Слова функционера опубликовал официальный аккаунт ФИФА в соцсети X.

Резонансное решение было принято после личного обращения президента США Дональда Трампа.

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"Я ознакомился с публичными комментариями о решении независимого Дисциплинарного комитета ФИФА относительно дисквалификации Фоларина Балогуна и хотел бы еще раз подчеркнуть один из фундаментальных принципов управления ФИФА.

Судебные органы ФИФА независимы. Они действуют автономно, применяют Дисциплинарный кодекс ФИФА и принимают решения по делам на основании действующих регламентов и рассматриваемых конкретных фактов. Их независимость имеет решающее значение для доверия к футболу и его целостности, и это всегда должно уважаться.

Да, я регулярно обсуждаю с президентом Соединенных Штатов вопросы, связанные с чемпионатом мира ФИФА, и в этом случае я действительно получил звонок от президента Дональда Трампа — так же, как получаю звонки от глав государств, чиновников, представителей футбольного сообщества и руководителей компаний со всего мира по многим разным вопросам. Во время нашего разговора я объяснил, что идет юридический процесс с участием независимых судебных органов ФИФА и что дело будет в должное время решено компетентными органами. Именно так работает система ФИФА, и это принцип, которого я всегда буду придерживаться.

Я ознакомляюсь с решениями Дисциплинарного комитета ФИФА после того, как их принимают. Иногда они меня удивляют. Иногда я с ними соглашаюсь, а иногда — нет.

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Однако я всегда уважаю эти решения и автономию принимающих их органов. Нравится ли нам лично то или иное решение, не имеет никакого значения. Именно уважение независимых институций и верховенства права защищает целостность наших турниров и обеспечивает доверие к ФИФА при любых обстоятельствах", — сказал Инфантино.

Напомним, Балогун получил прямую красную карточку на 64-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины, который американцы выиграли со счетом 2:0.

Фоларин в борьбе за мяч сзади наступил на ногу защитнику боснийцев Тарику Мухаремовичу на левом фланге атаки — рефери удалил американца с поля за грубое нарушение правил.

США - Босния и Герцеговина / © Associated Press

США - Босния и Герцеговина / © Associated Press

После приостановки дисквалификации Балогун получил возможность сыграть в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии, который состоится во вторник, 7 июля, в Сиэтле. Начало — в 03:00 по киевскому времени.

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Как сообщает The Athletic, Апелляционный комитет ФИФА отказал Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) в удовлетворении запроса об отмене решения дисциплинарного комитета ФИФА относительно приостановки дисквалификации Балогуна.

Отмечается, что апелляционный комитет ФИФА признал поданный RBFA запрос "неприемлемым", поскольку организация не является стороной в деле, а потому не имеет права обжаловать это решение.

В RBFA добавили, что рассматривают возможность "дальнейших действий". Среди них может быть иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Победитель пары США — Бельгия в четвертьфинале сразится с Испанией, которая в 1/8 финала вырвала победу над Португалией (1:0).

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Ранее сообщалось, что УЕФА жестко разнес решение ФИФА приостановить дисквалификацию Балогуна.

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