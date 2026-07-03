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Курс валют на 6 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый
После выходных гривна усилилась по отношению к доллару и евро.
НБУ установил официальный курс валют в понедельник, 6 июля. Доллар потерял 24 коп. Евро снизился на 6 коп. Злотый остался без изменений.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Курс доллара
1 доллар США — 44,56 (-24 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,02 (-6 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 11,90 (0 коп.).
Напомним, экономист Андрей Шевчишин ошарашил прогнозом, сколько может стоить доллар. до конца этого года. Базовая оценка составляет 45,5–45,6 грн/доллар. Однако экономист отмечает, что достижение этих показателей возможно при условии выхода страны на стабильное энергетическое перемирие.
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