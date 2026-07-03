ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
491
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 6 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

После выходных гривна усилилась по отношению к доллару и евро.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Курс валют на понедельник, 6 июля.

Курс валют на понедельник, 6 июля. / © Национальный банк Украины

НБУ установил официальный курс валют в понедельник, 6 июля. Доллар потерял 24 коп. Евро снизился на 6 коп. Злотый остался без изменений.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,56 (-24 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 51,02 (-6 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,90 (0 коп.).

Напомним, экономист Андрей Шевчишин ошарашил прогнозом, сколько может стоить доллар. до конца этого года. Базовая оценка составляет 45,5–45,6 грн/доллар. Однако экономист отмечает, что достижение этих показателей возможно при условии выхода страны на стабильное энергетическое перемирие.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
491
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie