Главные нейл-тренды 2026 года: футуристические оттенки синего и цвета, вдохновленные фруктами, для лета

Главные нейл-тренды 2026 года / © Credits

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От прозрачных, индивидуально подобранных оттенков до металлических покрытий — нейл-тренды 2026 года предлагают что-то на любой вкус. С приближением лета они становятся всё более популярными, сообщает издание Woman & Home.

Огненно-красные ногти, игривый горошек, неизменная популярность роскошных молочных оттенков — летние тренды маникюра 2026 года уже активно набирают обороты, побуждая нас снова записываться в салон на сезонное обновление маникюра. В то же время всё больше внимания уделяется здоровью ногтей: популярность набирают лечебные покрытия и процедуры, в частности японский маникюр, а также более короткая и практичная длина и форма ногтей. При этом тенденции, появившиеся ранее в этом году, — холодные оттенки синего и стильные индивидуальные цветовые комбинации — остаются актуальными.

Итак, если вы готовы к новому маникюру, но ещё не определились с цветом или дизайном, вот самые популярные тренды, которые уже принес 2026 год, а также те, что, по прогнозам звездных нейл-мастеров и основателей маникюрных брендов, только будут набирать популярность.

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Самые стильные тренды маникюра 2026 года на сегодняшний день и те, что ещё впереди

Едва заметные оттенки

Короткие ногти с мягкой формой

Микроманикюр (очень короткие ногти)

Ультрачистые нейтральные оттенки

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Жёлтые оттенки вместо кремовых

Цвета, вдохновленные технологиями

Яркие фруктовые оттенки

Эффектные акцентные детали

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Лаконичный дизайн с характером

Индивидуально подобранные оттенки

Сверхнежное омбре

Сначала уход, потом косметика

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Абрикосово-оранжевые и бирюзово-голубые оттенки для весны

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