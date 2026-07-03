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- Салон красоты
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Главные нейл-тренды 2026 года: футуристические оттенки синего и цвета, вдохновленные фруктами, для лета
От томатно-красного до нежного абрикосового и максимально естественного маникюра — среди трендов 2026 года найдется вариант для любого стиля.
От прозрачных, индивидуально подобранных оттенков до металлических покрытий — нейл-тренды 2026 года предлагают что-то на любой вкус. С приближением лета они становятся всё более популярными, сообщает издание Woman & Home.
Огненно-красные ногти, игривый горошек, неизменная популярность роскошных молочных оттенков — летние тренды маникюра 2026 года уже активно набирают обороты, побуждая нас снова записываться в салон на сезонное обновление маникюра. В то же время всё больше внимания уделяется здоровью ногтей: популярность набирают лечебные покрытия и процедуры, в частности японский маникюр, а также более короткая и практичная длина и форма ногтей. При этом тенденции, появившиеся ранее в этом году, — холодные оттенки синего и стильные индивидуальные цветовые комбинации — остаются актуальными.
Итак, если вы готовы к новому маникюру, но ещё не определились с цветом или дизайном, вот самые популярные тренды, которые уже принес 2026 год, а также те, что, по прогнозам звездных нейл-мастеров и основателей маникюрных брендов, только будут набирать популярность.
Самые стильные тренды маникюра 2026 года на сегодняшний день и те, что ещё впереди
Едва заметные оттенки
Короткие ногти с мягкой формой
Микроманикюр (очень короткие ногти)
Ультрачистые нейтральные оттенки
Жёлтые оттенки вместо кремовых
Цвета, вдохновленные технологиями
Яркие фруктовые оттенки
Эффектные акцентные детали
Лаконичный дизайн с характером
Индивидуально подобранные оттенки
Сверхнежное омбре
Сначала уход, потом косметика
Абрикосово-оранжевые и бирюзово-голубые оттенки для весны