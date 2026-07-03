В рубашке с расстегнутыми пуговицами и цветочными леями на шее: красивый Дуэйн Джонсон на премьере «Ваяны» в Лондоне

Дуэйн Джонсон / © Associated Press

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В Лондоне, в парке Поттерс-Филдс перед знаменитым Тауэрским мостом, состоялась премьера фильма «Ваяна» (Moana), на которой появился Дуэйн «Скала» Джонсон.

Дуэйн Джонсон / © Associated Press

Актер с удовольствием фотографировался с поклонниками у гигантской 6-метровой копии рыболовного крючка Мауи, общался с юными поклонниками и позировал вместе с Кэтрин Лагаайей, исполнившей главную роль в фильме.

Кэтрин Лагаайя и Дуэйн Джонсон / © Associated Press

Дуэйн Джонсон / © Associated Press

Для мероприятия Джонсон выбрал светлый летний наряд в естественных оттенках. На нем были кремовые льняные брюки со стрелками и рубашка в тон с закатанными рукавами. Верхние пуговицы он оставил расстегнутыми, продемонстрировав часть татуировки на груди и золотую цепочку с подвеской в форме рыболовного крючка — символа, тесносвязанного с его полинезийскими корнями и образом полубога Мауи.

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Дуэйн Джонсон / © Associated Press

Дуэйн Джонсон / © Associated Press

Актер дополнил образ замшевыми лоферами цвета хаки с кожаными коричневыми деталями, золотыми часами, золотыми кольцами и солнцезащитными очками-авиаторами в тонкой золотистой металлической оправе и с темными линзами.

Дуэйн Джонсон с коллегами по фильму / © Associated Press

Особый колорит наряду придали традиционные гавайские леи из оранжевых цветов и темно-зеленых листьев, украшавшие его шею.

Дуэйн Джонсон / © Associated Press

Напомним, музыкальный фэнтезийно-приключенческий фильм режиссера Томаса Кайла «Ваяна» выйдет в украинский прокат 9 июля.

В новой игровой экранизации Disney зрители вновь встретятся с отважной Ваяной, которая решает покинуть родной остров Мотунуи и отправляется в увлекательное морское путешествие. Откликнувшись на зов Океана, героиня стремится спасти свой народ и вернуть процветание родному краю. Ее спутником становится харизматичный полубог Мауи, вместе с которым она преодолевает опасные испытания, встречает мифических существ и племя Какамора, а также открывает для себя истинную силу отваги, веры в собственное призвание и голос сердца.

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