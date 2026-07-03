У сорочці з розстебнутими ґудзиками та з квітковими леями на шиї: красивий Двейн Джонсон на прем'єрі "Ваяни" у Лондоні

Двейн Джонсон / © Associated Press

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У Лондоні, у парку Поттерс-Філдс перед знаменитим Тауерським мостом, відбулася прем’єра фільму «Ваяна» (Moana), на якій з’явився Двейн «Скеля» Джонсон.

© Associated Press

Актор із задоволенням фотографувався з прихильниками біля гігантської 6-метрової копії рибальського гачка Мауї, спілкувався з юними шанувальниками та позував разом із Кетрін Лаґаєю, яка виконала головну роль у стрічці.

Двейн Джонсон / © Associated Press

Двейн Джонсон / © Associated Press

Для заходу Джонсон обрав світлий літній образ у природних відтінках. На ньому були кремові лляні штани зі стрілками та сорочка в тон із закоченими рукавами. Верхні ґудзики він залишив розстебнутими, продемонструвавши частину татуювання на грудях і золотий ланцюжок із підвіскою у формі рибальського гачка — символу, пов’язаного з його полінезійським корінням та образом напівбога Мауї.

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Двейн Джонсон / © Associated Press

Двейн Джонсон / © Associated Press

Образ актор доповнив замшевими лоферами кольору гакі і зі шкіряними коричневими деталями, золотим годинником, золотими каблучками та сонцезахисними окулярами-авіаторами в тонкій золотистій металевій оправі і з темними лінзами.

Двейн Джонсон з колегами з фільму / © Associated Press

Особливого колориту аутфіту додали традиційні гавайські леї з помаранчевих квітів і темно-зеленого листя, які прикрашали його шию.

Двейн Джонсон / © Associated Press

Нагадаємо, музичний фентезійно-пригодницький фільм режисера Томаса Кайла «Ваяна» в український прокат вийде 9 липня.

У новій ігровій екранізації Disney глядачі знову зустрінуться з відважною Ваяною, яка наважується залишити рідний острів Мотунуї та вирушає у захопливу морську подорож. Відгукнувшись на поклик Океану, героїня прагне врятувати свій народ і повернути процвітання рідному краю. Її супутником стає харизматичний напівбог Мауї, разом з яким вона долає небезпечні випробування, зустрічає міфічних істот і плем’я Какамора, а також відкриває для себе справжню силу відваги, віри у власне покликання та голосу серця.

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