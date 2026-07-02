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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
2 хв

Яке церковне свято в Україні 3 липня

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим і старим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Церковне свято 3 липня

Церковне свято 3 липня / © pexels.com

Завтра, 3 липня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Якинта. Він жив у період, коли християни регулярно зазнавали переслідувань у Римській імперії. Якинт був вихований у християнській вірі з раннього віку і з юності вирізнявся глибокою побожністю, чистотою життя та відданістю молитві.

Його духовна стійкість і відкритість у сповідуванні віри стали причиною переслідувань. У той час від християн вимагали відректися від Христа і принести жертву язичницьким богам. Якинт рішуче відмовився, вважаючи це зрадою своєї віри.

За переказами, святий Якинт був підданий допитам і катуванням за відмову зректися християнства. Його змушували зректися Христа, однак жодні погрози чи страждання не змогли зламати його переконання.

У підсумку він прийняв мученицьку смерть, залишившись вірним до кінця. Церква вшановує його як приклад духовної мужності та абсолютної довіри Богові.

Церковне свято в Україні 3 липня за старим календарем

За старим календарем 3 липня в Україні вшановували пам’ять священномученика Мефодія Патарського. Він жив у III–IV століттях. Він був відомий як ревний захисник християнської віри та противник єресей. Святий Мефодій постраждав за Христа і прийняв мученицьку смерть, залишившись вірним Євангелію до кінця. Його пам’ять є нагадуванням про стійкість у вірі та духовну мужність.

Прикмети 3 липня

Народні прикмети 3 липня / © unsplash.com

Народні прикмети 3 липня / © unsplash.com

  • Якщо павуки активно плетуть павутину — найближчими днями буде сухо.

  • Похмурий ранок із низькими хмарами — можливі затяжні дощі.

  • Якщо ввечері червоне небо — наступний день буде вітряним або з мінливою погодою.

Що завтра не можна робити

Цей день в давнину вважали непростим і навіть небезпечним для нових починань. У цей час намагалися не братися за важливі справи і не будувати далеких планів, бо вірили, що задумане не матиме успіху. Також уникали будь-яких робіт на землі: не садили городину й не сіяли в саду, адже вважалося, що рослини в цей день погано приживаються і можуть швидко загинути. Не радили й позичати гроші, щоб не втратити фінансову удачу.

Що можна робити завтра

У давнину 3 липня мали особливий звичай — цього дня освячували зерна маку. Йому приписували потужні захисні властивості: вірили, що мак здатен «заспокоювати» і відганяти злі сили, ніби присипляючи все лихе. Освячене насіння берегли вдома як оберіг, а також розсипали біля порога, щоб жодне зло не могло переступити через нього та проникнути в оселю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
183
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