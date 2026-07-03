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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
2 хв

У мереживному вбранні з рюшами і з квітковим леєм: юна зірка фільму "Ваяна" зачарувала ніжним образом

19-річна австралійка Кетрін Лаґаая мала милий вигляд на кіноподії в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Кетрін Лаґаая

Кетрін Лаґаая / © Associated Press

Кетрін Лаґаая, яка зіграла Ваяну в ігровій екранізації Disney, з’явилася на прем’єрі фільму в Лондоні. Вона постала перед публікою в ніжному романтичному ансамблі, який ідеально передавав атмосферу стрічки та полінезійський колорит.

Кетрін Лаґаая / © Associated Press

Кетрін Лаґаая / © Associated Press

На акторці був білий комплект від американського бренду LoveShackFancy. Він складався з мереживного прозорого топу Vessia з вишивкою і рюшами та багатоярусної спідниці максі Celesa, прикрашеної делікатною квітковою вишивкою. Під топ зірка одягла бежевий мереживний топ-ліф.

Кетрін Лаґаая / © Associated Press

Кетрін Лаґаая / © Associated Press

Образ Кетрін доповнили молочні босоніжки на підборах, квітковий лей із жовтих троянд — традиційна полінезійська прикраса, яка стала символічною даниною культурі, що надихнула історію «Ваяни», а також лаконічні сережки з діамантами й кілька тонких каблучок Tiffany & Co.

Кетрін Лаґаая / © Associated Press

Кетрін Лаґаая / © Associated Press

У Лаґааї була пишна зачіска з кучерями і природний макіяж з глянцевим блиском на губах.

Кетрін Лаґаая / © Associated Press

Кетрін Лаґаая / © Associated Press

На заході дівчина позувала разом із партнером по фільму Двейном Джонсоном, який знову втілив на екрані напівбога Мауї, а також із величезним реквізитом — легендарним гаком героя.

Кетрін Лаґаая і Двейн Джонсон / © Associated Press

Кетрін Лаґаая і Двейн Джонсон / © Associated Press

Кетрін Лаґаая і Двейн Джонсон / © Associated Press

Кетрін Лаґаая і Двейн Джонсон / © Associated Press

Кетрін Лаґаая / © Associated Press

Кетрін Лаґаая / © Associated Press

Нагадаємо, музичний фентезійно-пригодницький фільм «Ваяна» в український прокат вийде 9 липня.

У новій ігровій екранізації Disney глядачі знову зустрінуться з відважною Ваяною, яка наважується залишити рідний острів Мотунуї та вирушає в захопливу морську подорож. Відгукнувшись на поклик Океану, героїня прагне врятувати свій народ і повернути процвітання рідному краю. Її супутником стає харизматичний напівбог Мауї, разом з яким вона долає небезпечні випробування, зустрічає міфічних істот і плем’я Какамора, а також відкриває для себе справжню силу відваги, віри у власне покликання та голосу серця.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
129
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