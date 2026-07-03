- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 158
- Час на прочитання
- 1 хв
Принцеса Уельська тонко потролила Меган і Гаррі на публічному заході
Цього тижня з'явилися припущення, що принцеса Кейт під час відвідин Вімблдону «тонко підколола» принца Гаррі та Меган Маркл. Цей момент викликав бурхливі обговорення в Інтернеті.
Кетрін бачили, коли вона насолоджувалась часом, проведеним на щорічному тенісному турнірі, де вона також спілкувалася з публікою і продавала квитки на Вімблдон.
Однак один конкретний момент, схоже, привернув увагу людей, оскільки вони вважають, що він був спрямований проти принца Гаррі та Меган Маркл.
Один користувач соціальних мереж написав: «Кейт сидить поряд із тим місцем, де люди можуть спокійно пройти, не побоюючись проблем із охороною. Це майбутня королева Англії», цитує журнал Ok!.
На кадрах видно, як принцеса Уельська насолоджується тенісом. Вона не була в королівській ложі, а віддала перевагу сидіти з іншими глядачами на трибунах.
«У цьому й різниця. Кетрін не драматизує, на відміну від пари по той бік океану, якій скрізь потрібна охорона, але пам'ятайте, що вони також хочуть зберегти своє особисте життя в таємниці, — писав інший користувач у соцмережах. — Вона також не привертала до себе уваги, звільнивши всі місця довкола себе! Прекрасна леді». «Мене не здивувало б, якби це був тонкий натяк, і мені це дуже подобається», — написав ще один коментатор.
Нагадаємо, ми докладніше розповідали також про образ, який обрала для цього виходу у світ принцеса Уельська.