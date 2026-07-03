Принцеса Уельська тонко потролила Меган і Гаррі на публічному заході

Принцеса Уельська / © Associated Press

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Кетрін бачили, коли вона насолоджувалась часом, проведеним на щорічному тенісному турнірі, де вона також спілкувалася з публікою і продавала квитки на Вімблдон.

Однак один конкретний момент, схоже, привернув увагу людей, оскільки вони вважають, що він був спрямований проти принца Гаррі та Меган Маркл.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Один користувач соціальних мереж написав: «Кейт сидить поряд із тим місцем, де люди можуть спокійно пройти, не побоюючись проблем із охороною. Це майбутня королева Англії», цитує журнал Ok!.

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Принцеса Уельська / © Associated Press

На кадрах видно, як принцеса Уельська насолоджується тенісом. Вона не була в королівській ложі, а віддала перевагу сидіти з іншими глядачами на трибунах.

Принцеса Уельська / © Associated Press

«У цьому й різниця. Кетрін не драматизує, на відміну від пари по той бік океану, якій скрізь потрібна охорона, але пам'ятайте, що вони також хочуть зберегти своє особисте життя в таємниці, — писав інший користувач у соцмережах. — Вона також не привертала до себе уваги, звільнивши всі місця довкола себе! Прекрасна леді». «Мене не здивувало б, якби це був тонкий натяк, і мені це дуже подобається», — написав ще один коментатор.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Нагадаємо, ми докладніше розповідали також про образ, який обрала для цього виходу у світ принцеса Уельська.

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