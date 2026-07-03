Дітей морили голодом, били й віддали за гроші: в Україні затримали трьох горе-матерів (фото)

В Україні затримали трьох матерів / © Національна поліція України

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У трьох областях України затримали матерів за жорстокі злочини проти власних дітей.

Про це повідомляє Національна поліція України.

У Дніпрі поліцейські затримали 34-річну жінку, чия двомісячна донька померла від критичного виснаження організму. Тіло немовляти знайшли у дитячому візочку в кімнаті гуртожитку, де на той момент не було дорослих.

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Слідство встановило, що матір тривалий час не годувала дитину, не доглядала за нею та не зверталася до лікарів, попри її важкий стан. А після смерті дівчинки нікому про це не повідомила.

Спільно зі службою у справах дітей із родини, яка раніше не перебувала на обліку, вилучили дворічного сина підозрюваної — зараз він під наглядом медиків. Жінці загрожує до восьми років ув’язнення за злісне невиконання батьківських обов’язків та залишення дитини в небезпеці.

В Україні затримали трьох матерів / © Національна поліція України

На Івано-Франківщині затримали 44-річну жительку Солотвинської громади за підозрою у катуванні свого 15-річного сина, який має тяжку форму ДЦП. П’яна жінка намагалася силоміць нагодувати хлопця, а після його відмови побила його по обличчю й ногах та двічі вдарила головою об стіну. Підлітка госпіталізували із забоями та гематомами.

В Україні затримали трьох матерів / © Національна поліція України

«Слідчі встановили, що жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, силоміць намагалася нагодувати дитину, а коли хлопець відмовився від їжі, почала бити його по обличчю та ногах, після чого двічі вдарила головою об стіну. Потерпілого госпіталізували із забоями, гематомами та саднами», — заявили у поліції.

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© Національна поліція України

У Рівненській області під варту взяли місцеву жительку, яка за 30 тисяч гривень передала трьох своїх дітей віком 8, 12 та 14 років знайомому для жебракування та продажу наркотиків. Таку ж суму вона мала отримати після їхнього повернення.

В Україні затримали трьох матерів / © Національна поліція України

Також поліцейські задокументували, що жінка самостійно збувала наркотики, залучаючи до цього малолітню доньку. Родина не перебувала на обліку в соцслужбах. Наразі дітей вилучили, а матері оголосили підозру в торгівлі людьми та незаконному збуті наркотичних речовин.

В Україні затримали трьох матерів / © Національна поліція України

«Наразі за всіма фактами тривають досудові розслідування під процесуальним керівництвом органів прокуратури», — підсумували поліцейські.

В Україні затримали трьох матерів / © Національна поліція України

Нагадаємо, у Кривому Розі мобілізували 34-річного батька-одинака, який самостійно виховував п’ятирічну доньку. Оскільки інших родичів родина не має, дівчинку змушена була забрати з дитсадка до себе додому завідувачка закладу.

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