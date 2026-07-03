Послання через 250 років: що американці залишають своїм нащадкам

Американська "капсула часу" / © National Institute of Standards and Technology

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У Сполучених Штатах готують спеціальне послання для майбутніх поколінь, яке пролежить під землею чверть тисячоліття.

Як повідомляє Popular Science, 4 липня з нагоди 250-річчя незалежності країни у Філадельфії закладуть високотехнологічну «капсулу часу», відкрити яку планують лише 2276 року.

Історичне сховище розмістять на території Національного історичного парку Незалежності — саме там, де свого часу були підписані Декларація незалежності та Конституція США.

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До незвичайного послання для нащадків долучилися всі 50 американських штатів, округ Колумбія та п’ять територій країни. Усередині капсули зберігатиметься колекція унікальних предметів, які мають розповісти людям XXIII століття про сучасну Америку.

Серед експонатів — фрагмент тканини з літака братів Райт, кістка північноатлантичного гладкого кита, перо білоголового орлана часів Громадянської війни, олімпійська золота медаль та смартфон Apple iPhone 17 Pro Max.

Проєкт реалізували спільно організація America250, Національний інститут стандартів і технологій США, Бібліотека Конгресу, Служба національних парків та інші установи.

Саму капсулу виготовили з нержавійної сталі за спеціальною технологією, що має забезпечити її герметичність і захист від води протягом 250 років. Конструкція складається з внутрішнього контейнера для артефактів і зовнішньої оболонки у формі дзвона, яка створює повітряний бар’єр для додаткового збереження вмісту.

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Відкрити незвичайне послання планують рівно через 250 років — 4 липня 2276 року, коли Сполучені Штати святкуватимуть своє 500-річчя.

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