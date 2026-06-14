Трамп святкує 80-річчя: бої у клітках, тисячі глядачів і хвиля критики у США

Трамп святкує 80-річчя / © Associated Press

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Сьогодні, 14 червня, президент США Дональд Трамп святкує свій день народження. Йому виповнюється 80 років. Сьогодні Трамп офіційно став найстарішим президентом США за всю історію. На день народження президента заплановані численні розваги, які вже розсварили американців.

Зокрема, плануються бої у клітках та інші видовищні активності. Про це пише AP.

На день народження Трампа проведуть бої у клітках

Президент США відсвяткує свій день народження приголомшливим видовищем. Колись такі події здалися б незбагненними. На Південній галявині Білого дому проведуть шоу з боями у клітках.

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Бійці змішаних бойових мистецтв UFC будуть замкнені всередині дротяного октагона, де битимуться на кулаках та ногами, і намагатимуться довести одне одного до поразки.

Тим часом, приблизно за милю від місця проведення святкування дня народження Трампа, робітники зняли ім’я президента з Кеннеді-центру після того, як суддя ухвалив, що присвоєння йому імені Трампа зайшло надто далеко.

Президент має вийти з Білого дому з членами кабінету міністрів, високопосадовцями адміністрації та законодавцями до понад 4000 глядачів. Вони вже стоять під Білим домом і кричать. Тисячі американців спостерігатимуть за дійством у день народження Трампа.

«Ця подія унікальна, неймовірна. Мені воно дуже подобається», — каже глава UFC Дейна Вайт, який є близьким другом Трампа.

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Трамп спробував пов’язати свій день народження з масштабнішими, багатомісячними урочистостями з нагоди 250-річчя підписання Декларації незалежності. Все це заради того, аби Трамп відсвяткував і відразу вилетів на саміт G7 у Франції, який перенесли заради нього.

Погода може зіпсувати свято, адже у США зараз сильні грози та блискавки.

За словами Трампа, весь день народження оплачує UFC. Служба національних парків у судовому документі зазначила, що на день народження Трампа витратять понад 60 мільйонів доларів та десятки тисяч годин робочої сили.

Офіційним партнером заходу стала криптовалютна компанія, що є у співвласності Трампів, World Liberty Financial. Вона обіцяє виплати по 250 тисяч доларів спортсменам, що переможуть у боях.

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Вік Трампа: чи вважають американці президента здатним керувати країною

Коли попереднику Трампа, президенту Джо Байдену, виповнилося 80 років у листопаді 2022 року, він відсвяткував це приватним сімейним бранчем у Білому домі. Однак Трамп хоче розмаху. На запитання про такий контраст речниця Білого дому Еллісон Шустер сказала, що бій «стане однією з найвидовищніших ночей в історії Америки».

Коли Байдену у президентському кріслі виповнилося 80, Трамп розпочав кампанію проти нього із закликами про те, що президент занадто старий. Тепер Трампу самому 80, і конституція США забороняє йому знову балотуватися на президента США.

Опитування Washington Post/ABC News/Ipsos показали, що менше половини дорослих американців вважають, що Трамп має достатню гостроту розуму або фізичне здоров’я, щоб ефективно виконувати обов’язки президента.

За рік Трамп пройшов 4 медогляди, про які відомо публічно.

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Дональд Трамп: останні новини

Нагадаємо, німецький канцлер Фрідріх Мерц надіслав кур’єром до Білого дому вітального листа для Дональда Трампа, який у неділю святкує своє 80-річчя. Окрім цього, лідер Німеччини планує особисто вручити американському президенту подарунок, вміст якого тримають у таємниці.

Свій подарунок Трамп отримає під час саміту G7 в Евіані. Сам Трамп відсвяткує ювілей перед Білим домом — у програмі свята запланований навіть бій у клітці, після чого він одразу вилетить до Франції.

Торік канцлер Німеччини подарував Трампу ключку для гольфу та копію свідоцтва про народження його діда, а цього березня — репліку історичного договору про дружбу та торгівлю між США та Пруссією 1785 року.

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