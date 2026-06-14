Системних порушників ПДР пропонують позбавляти водійських прав

Водій / © Pixabay

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Системних порушників ПДР треба позбавляти водійських прав — штрафів замало.

Про це в етері «Київ24» заявила позафракційна народна депутатка Оксана Савчук.

«Водії, які регулярно порушують правила, мають проходити повторні тести. В окремих випадках їх можна не допускати до перескладання іспитів, якщо вони становлять небезпеку на дорозі», — зазначила вона.

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За її словами, для частини водіїв, зокрема власників дорогих авто, штрафи не є стримувальним фактором. Також за оцінками експертів, втрати України через ДТП становлять близько 1,4% ВВП.

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Міністерство внутрішніх справ найближчим часом представить пропозиції щодо посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Серед можливих нововведень — вилучення водійських посвідчень, обмеження права керування та обов’язкова перездача іспитів для систематичних порушників.

Наразі в Україні вже працюють сотні камер автоматичної фіксації швидкості та патрульні екіпажі, які контролюють дотримання правил дорожнього руху.

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Тим часом Кабінет міністрів України готує пакет рішень для підвищення безпеки дорожнього руху. Серед запланованих змін — суттєве посилення відповідальності за регулярне ігнорування правил дорожнього руху.

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