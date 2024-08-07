Чому птахів, що сидять на дротах не б'є струмом: пояснення вчених

Кожна доросла людина розуміє, що електрика є джерелом не лише освітлення та комфорту, а й потенційної небезпеки при неправильному поводженні. Чому тоді птахи можуть безтурботно сидіти на високовольтних лініях дротів і залишаються живими?

Справа не в якійсь особливій будові тіла пернатих або електропровідності їх організмів, ці параметри в цілому можна порівняти з людськими та не відіграють ролі при взаємодії з електрикою. Разом з тим, ми знаємо, що якщо за провід лінії електропередач схопиться людина, шкода її здоров'ю буде колосальною, аж до смерті. Справа в умовах, за яких птахи та людина доторкується до дротів.

Чому не б'є струмом птахів

Насамперед потрібно нагадати, що таке електричний струм. По суті, це потік електронів, що рухаються, які спрямовані з однієї точки в іншу, а спонукає електрони до руху – різниця потенціалів. Грубо кажучи, це означає, що, якщо в точці "В" число заряджених частинок менше, туди спрямовуються носії енергії з точки "А". Кількісне вираження цієї різниці в зарядах називається електричною напругою.

Якщо коротко відповісти, чому птахи безтурботно сидять на дротах, то відповідь буде наступною — птахи не отримують електроудару, оскільки перебувають у положенні, при якому різниця потенціалів відсутня.

Перебуваючи обома лапками на одному проводі, птах стає звичайним провідником електрики – невеликим за розміром і з малим електричним опором. Різниця потенціалів виникає між двома лапками птаха, але напругу у масштабах кількох сантиметрів можна вважати незмінною. Птах, що знаходиться на дроті пропускає через себе транзитом неймовірно малий струм, який до того ж повністю нейтралізується опором тіла пернатого, а тому його життю і здоров'ю нічого не загрожує. Небезпека починається лише в русі — щоб між точками торкання виник струм, необхідно доторкнутися до об'єктів з різним електричним потенціалом.

Тому сидіти птахам на дротах цілком безпечно, доки вони не торкаються іншого об’єкта. "Птахи не формують зв’язок між лінією електропередач і землею, тому вони не утворюють [електричний] ланцюг. Але якби ми торкнулися лінії електропередач, стоячи на землі, ми замкнули б ланцюг, і трапилися б погані речі", — пояснює Вілл Бебб з відділу дикої природи Департаменту природних ресурсів Огайо (США).

Правда в тому, що птахів таки частенько вбиває струмом. І відбувається це саме в тих випадках, коли вони торкаються двох дротів одночасно, або неізольованих металевих конструкцій електричної опори. Зрозуміло, що така проблема існує перш за все у випадку з великими птахами.

Вандали та екстремали, які нерідко хочуть підкорити високі опори лінії електропередач заради металу або ефектних знімків в тік-тоці підіймаються на конструкції, як по сходах, розміщуючи кінцівки у шаховому порядку. Коли вони добираються до верхньої частини, то нерідко інстинктивно хапаються за дроти, як за поручні правою рукою за один кабель, а лівою за іншою. А це вже різні потенціали, між якими починає проходити струм неймовірно великої величини. Часом таке трапляється зі втомленими птахами, що мають значний розмах крил. Якщо миттєва смерть не настає, у пернатих хоча б є можливість розкрити при падінні крила, у людини такої можливості не має.

За статистикою найпоширенішою причиною ураження струмом серед птахів є їхній «вантаж». Несучи до гнізда у своєму дзьобі відрізки дроту, ключі або фрагменти дитячих іграшок з металу, вони часто стають причиною короткого замикання між різними проводами, що призводить не тільки до їхньої загибелі, але й до пошкодження самих ліній. З цим явищем боротися практично неможливо, оскільки воно є абсолютно непередбачуваним.

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