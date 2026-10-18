Зеленський відповів, чи балотуватиметься на виборах

Зеленський заявив про готовність іти на другий термін та назвав умови для виборів / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський заявив, що балотуватиметься на наступних виборах президента.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю NBC News.

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«Якщо вони відбудуться під час війни, звісно, це моя відповідальність. Бо я маю захищати країну від початку до кінця війни», — додав він.

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Також телеведуча запитала, коли Україна проведе вибори. Зеленський нагадав, що після завершення війни Україні потрібно близько пів року для підготовки до виборів через законодавчі та безпекові питання.

«Це — не лише закон. Це заходи безпеки. Але це (вибори — Ред.) — після війни. Що нам потрібно мінімум? Якщо війна закінчиться і якщо Трамп і Путін хочуть, щоб я провів вибори — але якщо вони цього хочуть, я вже казав — дайте нам мінімум 60 днів припинення вогню. І ми докладемо усіх зусиль, щоб змінити закон. Ми докладемо усіх зусиль, щоб підготувати певну інфраструктуру безпеки», — сказав Зеленський.

Також він наголосив на важливості забезпечення можливості проголосувати українським військовим.

«Нам потрібен чесний вибір. Наші солдати також повинні мати можливість голосувати, адже вони справді захищають нашу країну», — пояснив президент.

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Зеленський відкинув звинувачення, що нібито не зацікавлений у проведенні виборів.

«Якщо ви думаєте, що я не хочу проведення виборів, це неправда, і це несправедливо. І всі це розуміють у світі, принаймні у Європі», — запевнив глава держави.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що «настав час для України обрати нового президента». Ілон Маск публічно підтримав Трампа в його критиці Володимира Зеленського, заявивши, що український президент нібито «зайшов надто далеко».

Зеленський своєю чергою запевнив, що Україна проведе вибори, якщо Путін погодиться на 60 днів перемир’я.

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