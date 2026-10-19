Трамп заявив, що Україна втратила океани: подробиці заяви

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна внаслідок війни з Росією нібито втратила свої океани та моря. Це вже не перше незвичне висловлювання американського лідера про географію України. Раніше він неодноразово стверджував, що окупований Крим оточений океаном із чотирьох боків.

Про це Трамп написав 18 жовтня у своїй соціальній мережі Truth Social.

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Критикуючи президента України Володимира Зеленського та звинувачуючи його в небажанні завершувати війну, очільник Білого дому несподівано згадав про українські океани.

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«Його країна лежить у руїнах, значну частину її території втрачено, її океани та моря зникли, а чоловіче населення скоротилося через загибель і поранення», — написав Трамп.

Водночас американський президент не пояснив, про які саме океани йдеться.

Трамп уже не вперше говорить про океани України

Цікаво, що це далеко не перша заява Трампа, в якій він згадує океан, описуючи українські території.

Ще у серпні 2025 року в інтерв'ю радіоведучому Марку Левіну американський президент назвав Крим величезною ділянкою суші, що виступає в океан.

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Тоді він також порівняв розміри півострова з американським штатом Техас, хоча насправді Техас приблизно у 26 разів більший за Крим.

У грудні 2025 року в інтерв'ю Politico Трамп знову повернувся до географії Криму. Він заявив, що півострів нібито оточений океаном із чотирьох боків та з'єднаний із материком лише вузькою ділянкою суші.

Тоді американський лідер навіть наголосив, що добре розуміється на цінності цієї території, оскільки має досвід у сфері нерухомості.

А 15 жовтня 2026 року Трамп повторив свою тезу в інтерв'ю Newsmax.

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«Крим — безумовно найцінніша частина України», — заявив президент США, після чого знову заговорив про океан із чотирьох боків.

Він також назвав півострів прекрасною ділянкою землі та нагадав, що як забудовник добре розуміється на нерухомості.

Таким чином лише за кілька днів після чергової заяви про океан навколо Криму Трамп повідомив уже про втрату Україною її океанів та морів.

Нагадаємо, що раніше Трамп зробив різку заяву про Україну. Мовляв, Зеленський не прагне завершити війну.

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