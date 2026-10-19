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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
2 хв

День ангела 26 жовтня: кого та як вітати з іменинами

26 жовтня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 26 жовтня

Який день ангела 26 жовтня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 26 жовтня

26 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Антона, Василя, Дмитра, Опанаса.

Антон — латинське походження, означає «вступати в бій». В дитинстві вміє розташовувати до себе, любить бути в центрі уваги. В дорослому віці стає волелюбним, мужнім.

Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як «цар». В дитинстві оптиміст, життєлюб. В дорослому віці стає працелюбним, ініціативним.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Деметрі». В дитинстві імпульсивний, активний. В дорослому віці стає рішучим, прямолінійним.

Опанас — давньогрецьке походження, означає «безсмертний». В дитинстві добрий, м’який. В дорослому віці стає комунікабельним, доброзичливим.

День ангела 26 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 26 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 26 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі та веде до щастя. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щирої любові й багато радісних моментів у житті!

***

З Днем ангела! Нехай у твоєму серці завжди живуть віра, надія та любов, а кожен день приносить добрі новини, приємні зустрічі й нові можливості. Бажаю, щоб ангел-охоронець захищав тебе від усього лихого, а доля щедро дарувала щастя, добробут і благополуччя!

***

Щиро вітаю з іменинами! Бажаю, щоб твій ангел завжди розправляв над тобою свої крила, оберігав від біди та допомагав знаходити правильний шлях. Нехай у домі панують затишок і достаток, у душі — гармонія, а поруч будуть лише добрі, щирі та люблячі люди!

***

Зі святом твого небесного покровителя! Нехай кожен день буде наповнений світлом, теплом і приємними несподіванками. Бажаю здоров’я, яке не підводить, щастя, яке примножується, любові, яка зігріває, та мрій, які обов’язково здійснюються. Нехай ангел-охоронець завжди підтримує тебе й дарує впевненість у завтрашньому дні!

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний захисник оберігає кожен крок, відводить від тебе тривоги та наповнює життя Божим благословенням. Бажаю миру в душі, тепла в серці, достатку в оселі й безлічі приводів для усмішки. Нехай поруч завжди будуть люди, з якими легко, радісно та затишно!

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