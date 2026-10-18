День ангела 25 жовтня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 25 жовтня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 25 жовтня

25 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Валерія, Матрону.

Валерій — латинське походження, означає «бути здоровим». В дитинстві заповзятий, активний, енергійний. В дорослому віці стає дотеплим, любить галасливі компанії.

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Матрона — латинське ім’я, перекладається як «мати сімейства». В дитинстві добра, щира, гарно вчиться. В дорослому віці стає вірною, на перше місце завжди ставить родину.

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День ангела 25 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 25 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі та вказує правильний шлях. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щирої любові, родинного затишку й багато щасливих моментів у житті!

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З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди тримає над тобою свої крила, захищає від усього лихого та дарує віру в краще. Бажаю, щоб кожен день був наповнений радістю, теплом, добром і приємними несподіванками!

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З іменинами! Бажаю, щоб небесний покровитель завжди допомагав тобі у важливих справах, оберігав від помилок і підтримував у складні хвилини. Нехай у серці живе надія, у душі панує гармонія, а поруч будуть люди, які люблять, цінують і щиро радіють твоїм успіхам!

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Вітаю з Днем ангела! Нехай Господь благословляє кожен твій крок, а ангел-охоронець захищає від бід і тривог. Бажаю достатку, миру, благополуччя, здійснення найзаповітніших мрій і якомога більше приводів для усмішки. Нехай доля буде щедрою на добро, а життя — сповненим світла й любові!

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З Днем ангела тебе! Нехай твій небесний захисник завжди оберігає тебе та твоїх рідних, допомагає знаходити вихід із будь-яких ситуацій і наповнює серце спокоєм. Бажаю здоров’я, щирих почуттів, вірних друзів, сімейного тепла та мирного неба над головою. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для щастя, добра й маленьких чудес!

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