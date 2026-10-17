День ангела 24 жовтня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 24 жовтня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 24 жовтня

24 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Івана, Миколу, Олексія, Опанаса, Петра.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

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Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві ніжний, серцевий. В дорослому віці стає впевненим в собі, рішучим.

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Олексій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «помічник». В дитинстві комунікабельний, товариський. В дорослому віці стає активним, ціленаправленим.

Опанас — давньогрецьке походження, означає «безсмертний». В дитинстві дружелюбний, скромний. В дорослому віці стає старанним, приємним у спілкуванні.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «скеля». В дитинстві тихий, добродушний. В дорослому віці стає романтичним, вірним.

День ангела 24 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 24 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі та веде до щасливого майбутнього. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щирої любові та якомога більше радісних моментів у житті!

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З Днем ангела! Нехай у твоєму серці завжди панують мир і гармонія, у домі — затишок і добробут, а поруч будуть люди, які дарують тепло та підтримку. Бажаю, щоб кожен день приносив добрі новини, приємні зустрічі й нові приводи для усмішки!

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Щиро вітаю з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець розправляє над тобою свої крила, захищає від усього лихого та допомагає здійснювати найзаповітніші мрії. Бажаю щастя, достатку, невичерпної енергії та благословення на кожен день!

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У День ангела бажаю, щоб доля була щедрою на приємні сюрпризи, серце не знало тривог, а душа завжди знаходила причини для радості. Нехай ангел оберігає тебе та твоїх рідних, дарує сили, віру й надію, а життя наповнюється любов’ю, світлом і добром!

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Вітаю з чудовим святом — Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний захисник завжди був поруч, відводив біду та підказував правильний шлях. Нехай збуваються бажання, здійснюються плани, здоров’я буде міцним, а кожен день дарує щастя, добробут і душевне тепло!

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