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День ангела 16 жовтня: кого та як вітати з іменинами
16 жовтня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 16 жовтня
16 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Георгія, Дементія, Євгена, Івана, Леонтія, Олексія.
Георгій — давньогрецьке походження, означає «землероб». В дитинстві порядний, честолюбний. В дорослому віці стає жартівником.
Дементій — латинське ім’я, перекладається як «приборкувач». В дитинстві спокійний, слухняний. В дорослому віці стає душевним.
Євген — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «благородний». В дитинстві тихий, радісний. В дорослому віці стає надійним.
Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві добрий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.
Леонтій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «левиний». В дитинстві акуратний, серйозний. В дорослому віці стає педантичним.
Олексій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «помічник». В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає комунікабельним.
День ангела 16 жовтня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав від негараздів і допомагав знаходити правильний шлях. Нехай у житті буде багато щасливих моментів, щирих людей, любові та добра.
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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай ангел-охоронець захищає від усіх життєвих бур, дарує сили та надію, а кожен новий день приносить приємні новини, душевний спокій і здійснення бажань.
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З Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, безмежного щастя, родинного тепла та добробуту. Нехай небесний покровитель завжди тримає тебе під своїм крилом, а доля дарує якомога більше приводів для радості й усмішок.
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Вітаю з іменинами! Нехай у серці завжди живуть любов і гармонія, поруч будуть найдорожчі люди, а ангел-охоронець відводить усі біди та допомагає здійснювати найзаповітніші мрії. Бажаю миру, добра й світла!
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Прийми найтепліші вітання з Днем ангела! Бажаю, щоб життя було наповнене щасливими подіями, щирими зустрічами та приємними несподіванками. Нехай ангел-охоронець завжди підтримує у складні хвилини та веде дорогою щастя, любові й добробуту.