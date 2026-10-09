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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
403
Час на прочитання
2 хв

День ангела 16 жовтня: кого та як вітати з іменинами

16 жовтня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 16 жовтня

Який день ангела 16 жовтня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 16 жовтня

16 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Георгія, Дементія, Євгена, Івана, Леонтія, Олексія.

Георгій — давньогрецьке походження, означає «землероб». В дитинстві порядний, честолюбний. В дорослому віці стає жартівником.

Дементій — латинське ім’я, перекладається як «приборкувач». В дитинстві спокійний, слухняний. В дорослому віці стає душевним.

Євген — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «благородний». В дитинстві тихий, радісний. В дорослому віці стає надійним.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві добрий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

Леонтій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «левиний». В дитинстві акуратний, серйозний. В дорослому віці стає педантичним.

Олексій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «помічник». В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає комунікабельним.

День ангела 16 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 16 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 16 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав від негараздів і допомагав знаходити правильний шлях. Нехай у житті буде багато щасливих моментів, щирих людей, любові та добра.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай ангел-охоронець захищає від усіх життєвих бур, дарує сили та надію, а кожен новий день приносить приємні новини, душевний спокій і здійснення бажань.

***

З Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, безмежного щастя, родинного тепла та добробуту. Нехай небесний покровитель завжди тримає тебе під своїм крилом, а доля дарує якомога більше приводів для радості й усмішок.

***

Вітаю з іменинами! Нехай у серці завжди живуть любов і гармонія, поруч будуть найдорожчі люди, а ангел-охоронець відводить усі біди та допомагає здійснювати найзаповітніші мрії. Бажаю миру, добра й світла!

***

Прийми найтепліші вітання з Днем ангела! Бажаю, щоб життя було наповнене щасливими подіями, щирими зустрічами та приємними несподіванками. Нехай ангел-охоронець завжди підтримує у складні хвилини та веде дорогою щастя, любові й добробуту.

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