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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
17
Час на прочитання
3 хв

День ангела 31 жовтня: кого та як вітати з іменинами

31 жовтня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 31 жовтня

Який день ангела 31 жовтня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 31 жовтня

31 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Анатолія, Артема, Василя, Всеволода, Дем’яна, Івана, Леоніда, Миколу, Олександра, Олексія, Петра, Романа, Сергія, Степана, Федора, Якова.

Анатолій — давньогрецьке походження, означає «житель Анатолії». В дитинстві винахідливий. В дорослому віці стає безкорисливим.

Артем — давньогрецьке ім’я, перекладається як «присвячений Артеміді». В дитинстві врівноважений. В дорослому віці стає спокійним.

Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «цар». В дитинстві активний. В дорослому віці стає дружелюбним.

Всеволод — старослов’янське походження, означає «володіти світом». В дитинстві стійкий. В дорослому віці стає розважливим.

Дем’ян — латинське ім’я, перекладається як «присвячений Дамії». В дитинстві допитливий. В дорослому віці стає товариським.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Леонід — давньогрецьке походження, означає «левиного роду». В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає щирим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає рішучим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві активний. В дорослому віці стає чесним.

Олексій — давньогрецьке походження, означає «помічник». В дитинстві рухливий. В дорослому віці стає комунікабельним.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «скеля». В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Роман — латинське коріння, тлумачиться як «житель Риму». В дитинстві веселий. В дорослому віці стає щедрим.

Сергій — латинське походження, означає «знатний». В дитинстві боязкий. В дорослому віці стає справедливим.

Степан — давньогрецьке ім’я, перекладається як «вінець». В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає активним.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві вихований. В дорослому віці стає тихим.

Яків — давньоєврейське походження, означає «наступати по п’ятах». В дитинстві слухається батьків. В дорослому віці стає красномовним.

День ангела 31 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 31 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 31 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

У День ангела бажаю тобі Божої опіки, світлих думок і невичерпної життєвої енергії. Нехай усі добрі задуми втілюються в життя, труднощі швидко минають, а поруч завжди будуть люди, які люблять, цінують і підтримують тебе.

***

Вітаю з чудовим святом — Днем ангела! Нехай твій небесний захисник оберігає від тривог, додає мужності та надихає на добрі справи. Бажаю багато щасливих моментів, душевного тепла, фінансового добробуту й любові, яка зігріває серце.

***

З Днем ангела! Нехай доля буде щедрою на приємні події, щирих людей і щасливі зустрічі. Бажаю здоров’я на довгі роки, миру в душі, затишку в оселі та здійснення бажань, про які ти мрієш найбільше. Нехай ангел завжди тримає тебе під своїм крилом!

***

Щиро вітаю з іменинами! Бажаю, щоб кожен день був наповнений сенсом, радістю та любов’ю. Нехай усі тривоги залишаються позаду, у справах супроводжує успіх, а небесний покровитель допомагає зберігати віру в добро й у власні сили.

***

З Днем ангела! Нехай твій охоронець завжди стоїть на сторожі твого щастя, захищає від бід і допомагає впевнено йти вперед. Бажаю міцного здоров’я, родинного добробуту, щирих усмішок, теплих обіймів і якомога більше приводів дякувати життю за кожен день!

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