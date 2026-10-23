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День ангела 30 жовтня: кого та як вітати з іменинами
30 жовтня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 30 жовтня
30 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Артема, Германа, Йосипа, Леоніда, Макара, Максима, Марка, Матвія, Олександра, Петра, Семена, Степана, Анастасію, Олену.
Артем — давньогрецьке походження, означає «присвячений Артеміді». В дитинстві щедрий. В дорослому віці стає розбірливим.
Герман — латинське ім’я, перекладається як «рідний». В дитинстві дисциплінований. В дорослому віці стає щирим.
Йосип — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «нехай Бог винагородить». В дитинстві дружелюбний. В дорослому віці стає працьовитим.
Леонід — давньогрецьке походження, означає «левиного роду». В дитинстві життєрадісний. В дорослому віці стає надійним другом.
Макар — давньогрецьке ім’я, перекладається як «блаженний». В дитинстві вихований. В дорослому віці стає справедливим.
Максим — латинське коріння, тлумачиться як «найвеличніший». В дитинстві веселий. В дорослому віці стає дружелюбним.
Марк — латинське походження, означає «молоток». В дитинстві вимагає всю увагу батьків. В дорослому віці стає рішучим.
Матвій — давньоєврейське ім’я, перекладається як «дар Божий». В дитинстві скромний. В дорослому віці стає справжнім дипломатом.
Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає чесним.
Петро — давньогрецьке походження, означає «скеля». В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає впевненим у собі.
Семен — давньоєврейське ім’я, перекладається як «почутий Господом в молитві». В дитинстві щирий. В дорослому віці стає дружелюбним.
Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «вінець». В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає комунікабельним.
Анастасія — давньогрецьке походження, означає «безсмертна». В дитинстві рухлива. В дорослому віці стає рішучою.
Олена — давньогрецьке ім’я, перекладається як «вогняна». В дитинстві мила. В дорослому віці стає життєрадісною.
День ангела 30 жовтня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щирої любові та добрих людей поруч. Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі й веде до щасливого життя!
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З Днем ангела! Нехай кожен день приносить радісні новини, приємні зустрічі та нові можливості. Бажаю, щоб у серці завжди жила надія, у душі панувала гармонія, а ангел-охоронець захищав тебе на кожному кроці.
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Щиро вітаю з іменинами! Нехай твій ангел завжди буде поруч, дарує сили, підтримує у складні хвилини та допомагає знаходити правильні рішення. Бажаю щасливої долі, сімейного затишку, добробуту й здійснення найзаповітніших мрій!
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Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб життя було сповнене тепла, любові та приємних несподіванок. Нехай Господь дарує здоров’я і благословення, а небесний покровитель оберігає тебе та твою родину від усього лихого.
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З іменинами! Нехай у твоєму домі завжди панують мир, достаток і взаєморозуміння, а кожен новий день дарує приводи для усмішки. Бажаю вірних друзів, щирих почуттів, міцного здоров’я та впевненості в завтрашньому дні.