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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
3 хв

День ангела 22 жовтня: кого та як вітати з іменинами

22 жовтня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 22 жовтня

Який день ангела 22 жовтня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 22 жовтня

22 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Володимира, Германа, Григорія, Дениса, Захара, Івана, Костянтина, Миколу, Олександра, Павла, Федора, Ганну, Єлизавету.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві активний. В дорослому віці стає сміливим.

Володимир — старонімецьке ім’я, перекладається як «володіє світом». В дитинстві щирий. В дорослому віці стає відданим.

Герман — латинське коріння, тлумачиться як «рідний». В дитинстві дотепний. В дорослому віці стає відважним.

Григорій — давньогрецьке походження, означає «стежити». В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає товариським.

Денис — давньогрецьке ім’я, перекладається як «присвячений Діонісу». В дитинстві веселий. В дорослому віці стає працьовитим.

Захар — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «Господь згадав». В дитинстві дружелюбний. В дорослому віці стає поступливим.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

Костянтин — латинське ім’я, перекладається як «стійкий». В дитинстві вірний. В дорослому віці стає рішучим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець народів». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає доброзичливим.

Павло — латинське ім’я, перекладається як «молодший». В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає працьовитим.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає справедливим.

Ганна — давньоєврейське походження, означає «блага». В дитинстві добре вчиться. В дорослому віці стає доброзичливою.

Єлизавета — давньоєврейське ім’я, перекладається як «Божа клятва». В дитинстві допитлива. В дорослому віці стає замкнутою.

День ангела 22 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 22 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 22 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від негараздів, допомагає долати труднощі та веде світлою дорогою. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щирої любові, радості й здійснення найзаповітніших мрій!

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій Ангел-охоронець завжди був поруч, захищав від усього лихого та допомагав знаходити правильний шлях. Нехай у житті буде якомога більше щасливих моментів, добрих людей, приємних новин і тепла!

***

З Днем ангела! Нехай небесний покровитель дарує тобі сили, мудрість і впевненість у кожному новому дні. Бажаю миру в душі, любові в серці, достатку в домі та великого людського щастя. Нехай усі твої бажання неодмінно здійснюються!

***

Від щирого серця вітаю з Днем ангела! Нехай твій Ангел-охоронець береже тебе та твоїх близьких, відводить біду й наповнює життя світлом. Бажаю здоров’я, благополуччя, радості, щирих друзів і безлічі приводів для усмішки!

***

Щасливого Дня ангела! Нехай цей особливий день принесе тепло, радість і добрі побажання, а твій небесний захисник завжди оберігає тебе. Бажаю, щоб кожен день був наповнений любов’ю, гармонією, приємними зустрічами та новими можливостями!

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