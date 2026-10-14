День ангела 21 жовтня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 21 жовтня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 21 жовтня

21 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Анатолія, Аркадія, Василя, Володимира, Георгія, Дем’яна, Дмитра, Захара, Івана, Іларіона, Костянтина, Миколу, Олександра, Олексія, Сергія, Федора, Пелагею.

Анатолій — давньогрецьке походження, означає «світанок». В дитинстві впертий, пустотливий. В дорослому віці стає довірливим.

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Аркадій — давньогрецьке ім’я, перекладається «житель Аркадії». В дитинстві талановитий, амбіційний. В дорослому віці стає емоційним.

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Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «цар». В дитинстві сміливий, товариський. В дорослому віці стає енергійним.

Володимир — старонімецьке походження, означає «володар світу». В дитинстві доброзичливий, дружелюбний. В дорослому віці стає філософом.

Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «землероб». В дитинстві яскравий, веселий. В дорослому віці стає рішучим.

Дем’ян — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Дамії». В дитинстві поривчастий, конфліктний. В дорослому віці стає добрим.

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Дмитро — давньогрецьке походження, означає «присвячений Деметрі». В дитинстві добрий, комунікабельний. В дорослому віці стає щирим.

Захар — давньоєврейське ім’я, перекладається як «Господь згадав». В дитинстві лагідний, добродушний. В дорослому віці стає щедрим.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві вихований, тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Іларіон — давньогрецьке походження, означає «радісний». В дитинстві життєрадісний, енергійний. В дорослому віці стає миролюбним.

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Костянтин — латинське ім’я, перекладається як «стійкий». В дитинстві активний, добрий. В дорослому віці стає працьовитим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець народів». В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві сміливий, енергійний. В дорослому віці стає рішучим.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «помічник». В дитинстві комунікабельний, товариський. В дорослому віці завжди прийде на допомогу.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як «знатний». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає справедливим.

Федір — давньогрецьке походження, означає «подарунок Бога». В дитинстві спокійний, ніжний. В дорослому віці стає товариським.

Пелагея — давньогрецьке ім’я, перекладається як «морське узбережжя». В дитинстві загадкова, приваблива. В дорослому віці стає надійною.

День ангела 21 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 21 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від негараздів, допомагає долати труднощі та веде світлою дорогою. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, радості, любові й здійснення найзаповітніших мрій!

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай у житті буде якомога більше щасливих моментів, добрих людей і приємних подій. Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, захищав тебе та допомагав знаходити правильний шлях.

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З Днем ангела! Бажаю, щоб кожен день дарував нові приводи для усмішки, серце наповнювалося любов’ю, а душа — гармонією та теплом. Нехай небесний покровитель береже тебе і твою родину, а всі добрі бажання неодмінно здійснюються!

***

У цей особливий день бажаю тобі миру, щастя, здоров’я та благополуччя. Нехай ангел-охоронець невидимо тримає тебе за руку, оберігає від усього злого й допомагає впевнено йти до своїх мрій. Нехай у домі завжди панують любов і затишок!

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний захисник щодня дарує тобі сили, віру та надію, оберігає від тривог і негараздів. Бажаю світлої долі, щирих людей поруч, міцного здоров’я, родинного тепла та багато щасливих років життя!

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