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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
2 хв

День ангела 17 листопада: кого та як вітати з іменинами

17 листопада 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 17 листопада

Який день ангела 17 листопада / © pexels.com

Хто святкує день ангела 17 листопада

17 листопада 2026 року привітайте з іменинами Геннадія, Григорія, Захара, Івана, Михайла, Вікторію.

Геннадій — давньогрецьке походження, означає «син Гермеса». В дитинстві оптиміст, вміє пристосовуватися до життєвих обставин. В дорослому віці стає метушливим.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «бальорий». В дитинстві переконливий, дбайливий. В дорослому віці стає активним.

Захар — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «Божа пам’ять». В дитинстві добродушний, лагідний. В дорослому віці стає наполегливим.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається як «хто як Бог». В дитинстві добрий, вихований. В дорослому віці стає справедливим.

Вікторія — латинське коріння, тлумачиться як «перемога». В дитинстві нерішуча, повільна. В дорослому віці стає завзятою.

День ангела 17 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 17 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 17 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі та спрямовує на правильний шлях. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щасливих моментів, щирих людей поруч і здійснення найзаповітніших мрій!

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб у житті завжди знаходилося місце для радості, любові та приємних несподіванок. Нехай кожен день приносить добрі новини, серце зігріває любов близьких, а ангел-охоронець захищає від усього лихого. Миру, достатку, здоров’я та безліч щасливих років!

***

Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, дарує сили у складні хвилини, додає впевненості у власних силах і допомагає знаходити вихід із будь-яких ситуацій. Бажаю, щоб доля була щедрою на приємні зустрічі, добрі можливості, любов і щасливі події. Нехай у душі завжди панує гармонія!

***

З Днем ангела! Бажаю здоров’я, миру, добробуту та родинного затишку. Нехай кожен день буде наповнений світлими емоціями, приємними турботами й хорошими новинами. Хай ангел завжди оберігає тебе та твоїх рідних, а всі добрі задуми легко втілюються в життя!

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай цей день подарує багато усмішок, теплих слів і приємних емоцій. Бажаю, щоб твій небесний захисник ніколи не залишав без опіки, оберігав від тривог і допомагав здійснювати найсміливіші мрії. Нехай у домі завжди буде достаток, у родині — любов і взаєморозуміння, а в серці — віра в краще та радість життя!

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