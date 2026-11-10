Яке церковне свято в Україні 17 листопада

Церковне свято 17 листопада / © pexels.com

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17 листопада (30 листопада), в православному календарі день пам’яті Григорія, єпископа Неокесарійського. Григорій народився приблизно 213 року в місті Неокесарія, розташованому в історичній області Понт на території сучасної Туреччини. Він походив із заможної язичницької родини, яка дотримувалася традиційних релігійних переконань. При народженні хлопчик отримав ім’я Теодор.

Батьки прагнули дати синові хорошу освіту та підготувати його до успішної кар’єри. Тому Григорій вивчав філософію, риторику, літературу та право. Спочатку його майбутнє пов’язували з державною або юридичною діяльністю, однак знайомство з християнським ученням поступово змінило життєві плани юнака.

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Після смерті батька Григорій разом із братом Афінодором вирушив до Кесарії Палестинської. Там вони мали намір продовжити навчання, але знайомство з відомим християнським мислителем Орігеном стало поворотним моментом у їхньому житті.

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Григорій захопився християнським ученням і вирішив присвятити себе його вивченню. Він залишався учнем Орігена приблизно п’ять років. За цей час опанував Святе Письмо, поглибив знання філософії та богослов’я, навчився аргументовано пояснювати християнські істини.

Приблизно 240 року Григорій став єпископом Неокесарії. За церковними переказами, єпископ Федим Амасійський висвятив його на цю посаду, побачивши в молодому богослові здібного проповідника та духовного наставника.

За переказами, до кінця життя святителя ситуація в місті суттєво змінилася: кількість християн значно зросла, а язичницька громада стала меншою. Існує відоме свідчення, що на момент смерті Григорія в Неокесарії залишилося лише 17 язичників. Цей контраст із початковими 17 християнами символізує масштаб його місіонерської діяльності.

Церковне свято в Україні 17 листопада за старим календарем

За старим календарем 17 листопада в Україні вшановували пам’ять священномучеників Нікандра та Єрмея. За церковним переданням, Нікандр та Єрмей присвятили себе проповідуванню християнства, підтримували вірян і не зреклися своїх переконань навіть перед загрозою смерті. За відмову відректися від Христа вони зазнали жорстоких катувань і прийняли мученицьку смерть.

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Прикмети 17 листопада

Народні прикмети 17 листопада / © pexels.com

Якщо випав сніг — незабаром він розтане.

Ранковий туман віщує потепління та відлигу.

Іній на деревах — до наближення сильних морозів.

Що не можна робити 17 листопада

Згідно з народними звичаями, цього дня намагалися уникати тривалих подорожей і за можливості відкладали далекі поїздки. Також не рекомендували змінювати зачіску, стригти волосся та хвалитися власними досягненнями перед людьми, яким не довіряють.

Що можна робити 17 листопада

У молитвах до святителя Григорія Чудотворця віряни просять Божої допомоги в найскладніших життєвих ситуаціях. Його заступництва шукають під час хвороб, у проханнях про народження дитини, зміцнення духовних сил, відновлення віри та подолання життєвих негараздів.

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