Церковне свято 30 листопада / © pexels.com

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30 листопада (13 грудня), в православному календарі день пам’яті апостола Андрія Первозванного. Андрій народився в місті Віфсаїда (Бетсаїда), розташованому на березі Галилейського озера. Він був сином Йони та старшим або молодшим братом Симона, якого згодом назвали апостолом Петром. Обидва брати заробляли на життя рибальством і мешкали в Капернаумі.

Про дитинство та юність Андрія Євангелія майже не розповідають. Відомо, що до зустрічі з Ісусом Христом він був учнем Івана Хрестителя. Андрій шукав духовної істини, цікавився пророцтвами про прихід Месії та прислухався до проповідей свого вчителя.

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Переломним моментом у його житті стала зустріч з Ісусом. Одного разу Іван Хреститель побачив Христа й промовив: «Оце Агнець Божий!» (Івана 1:36). Почувши ці слова, Андрій разом з іншим учнем пішов за Ісусом, щоб ближче познайомитися з Ним.

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Після розмови з Христом Андрій переконався, що зустрів обіцяного Месію. Він одразу вирушив до свого брата Симона та повідомив йому радісну звістку: «Знайшли ми Месію» (Івана 1:41). Саме Андрій привів Петра до Ісуса.

Цей епізод став однією з причин, чому апостола називають Первозванним — першим покликаним учнем Христа.

Після воскресіння Ісуса Христа та зішестя Святого Духа апостоли вирушили проповідувати Євангеліє різним народам. За церковними переказами, Андрію випало нести християнське вчення до Малої Азії, Фракії, Греції та Причорномор’я.

У Новому Завіті немає докладного опису місіонерських подорожей Андрія. Однак його ім’я згадується в кількох важливих євангельських епізодах.

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Зокрема, апостол відіграв роль під час нагодування п’яти тисяч людей. Коли Ісус запитав учнів, де взяти хліб для присутніх, саме Андрій звернув увагу на хлопчика, який мав п’ять ячмінних хлібів і дві риби (Івана 6:8–9).

Ще один епізод пов’язаний із греками, які хотіли побачити Ісуса. Вони звернулися до апостола Филипа, а той повідомив про їхнє прохання Андрію. Разом вони передали його Христу (Івана 12:20–22).

Ці згадки свідчать, що Андрій був серед учнів, які брали участь у важливих подіях земного служіння Ісуса.

Останні роки життя Андрія, за церковним переданням, були пов’язані з проповіддю християнства в грецькому місті Патри (нині Патри в Греції).

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Там апостол продовжував розповідати людям про Ісуса Христа, навертав до християнства місцевих жителів і, за переказами, зцілював хворих.

Його діяльність викликала невдоволення римської влади. За переказом, місцевий правитель Егеат розгнівався на Андрія через поширення християнського вчення та навернення до нової віри людей зі свого оточення.

Апостола заарештували й засудили до розп’яття. За церковною традицією, його прив’язали до хреста, щоб продовжити страждання. Вважається, що Андрій прийняв мученицьку смерть приблизно в середині або другій половині I століття.

Церковне свято в Україні 30 листопада за старим календарем

За старим календарем 30 листопада в Україні вшановували пам’ять святителя Григорія Неокесарійського. Він народився в заможній язичницькій родині в місті Неокесарія (Мала Азія), здобув гарну освіту, а згодом прийняв християнство та присвятив життя служінню Богові. Григорій став єпископом Неокесарії та прославився ревною проповідницькою діяльністю, мудрістю і милосердям. За церковним переданням, завдяки його служінню кількість християн у місті значно зросла. Святителю приписують численні чудеса та зцілення, через що він отримав ім’я Чудотворець.

Прикмети 30 листопада

Народні прикмети 30 листопада / © pexels.com

День морозний і сонячний — наступний рік буде врожайним.

На Андрія випав сніг і не тане — він може пролежати до початку весни.

Якщо до 30 листопада снігу ще немає — зима буде теплою та малосніжною.

Що не можна робити 30 листопада

За народними віруваннями, 30 листопада не варто з’ясовувати стосунки, ображати рідних чи вступати в суперечки. Особливо небажаними вважалися конфлікти між подружжям: вірили, що розбрат, який виникне цього дня, може надовго оселитися в родині.

Що можна робити 30 листопада

У день святого Андрія люди моляться апостолу, сподіваючись на його заступництво та підтримку. У молитвах просять уберегти родину від небезпек, дарувати здоров’я, посприяти створенню щасливого подружжя, подбати про дітей і допомогти знайти вихід зі складних обставин.

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