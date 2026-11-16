Яке церковне свято в Україні 23 листопада

Церковне свято 23 листопада / © pexels.com

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23 листопада (6 грудня), в православному календарі день пам’яті святих Амфілохія і Григорія єпископів. Святий Амфілохій жив у IV столітті в Каппадокії (Мала Азія). З юних років він прагнув присвятити себе Богові, тому обрав чернече життя та усамітнився від мирської метушні. За церковним переказом, близько сорока років подвижник провів у печері, де молився, постив і працював над духовним вдосконаленням.

Після смерті єпископа Іконії перед Амфілохієм постало нове завдання. За переказами, тричі йому являвся ангел Господній із закликом залишити пустелю та взяти на себе турботу про християнську громаду. Спочатку подвижник не наважувався прийняти це покликання, побоюючись духовної спокуси. Однак після незвичайного видіння в церкві він переконався, що йдеться про Божу волю.

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Невдовзі до Іконії прибули сім єпископів із сусідніх міст, які також мали поставити Амфілохія на єпископське служіння. Вони сприйняли незвичайні події як знак згори та з пошаною ввели його на єпископську кафедру.

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Ставши єпископом, Амфілохій присвятив себе зміцненню християнської віри. Він навчав людей Святого Письма, дбав про духовне життя громади та виступав проти вчень, які суперечили церковному віровченню. Особливу увагу святитель приділяв боротьбі з аріанством, яке заперечувало рівність Сина Божого з Богом Отцем.

Святий Григорій, єпископ Акрагантійський, народився в селищі Преторія на Сицилії. Його батьками були Харитон і Теодотія — заможні та благочестиві християни, які відзначалися милосердям і щедрістю. Вони допомагали нужденним і виховували сина в любові до Бога.

Хлопчик із ранніх років виявляв здібності до навчання. У вісім років його віддали до вчителя Даміяна, і вже за два роки Григорій навчився читати, писати та співати церковні піснеспіви. У дванадцять років єпископ Патаміон висвятив його в церковний чин і доручив духовне виховання архидиякону Донату.

Григорій багато часу проводив за читанням Святого Письма та житій святих. Він прагнув наслідувати їхню віру й подвижницьке життя. У 22 роки юнак вирішив вирушити до Єрусалима, щоб поклонитися християнським святиням.

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За церковним життєписом, його подорож відбулася за незвичайних обставин. Одного разу вночі Григорій почув голос, який тричі кликав його на ім’я. За порадою архидиякона він відповів: «Господи, що велиш Своєму рабові?» Тоді отримав вказівку вирушити до морського берега, де на нього чекатиме корабель.

Юнак залишив дім і дістався Карфагена. Там він познайомився з трьома ченцями, які супроводили його до Єрусалима. Патріарх Макарій прийняв Григорія та благословив його залишитися при собі. Згодом юнак став дияконом і продовжив духовне навчання.

Прагнучи глибше пізнати чернече життя, Григорій вирушив до пустелі. Там він знайшов досвідченого подвижника, у якого прожив чотири роки. Старець навчав його духовної мудрості, вивчення Святого Письма та християнських чеснот. Побачивши здібності свого учня, він порадив йому повернутися до церковного служіння.

Згодом Григорій побував в Антіохії, Константинополі та Римі. У Константинополі він привернув увагу церковних діячів своєю освіченістю та знанням богослов’я. За переказом, під час П’ятого Вселенського собору, який відбувся 553 року, Григорій виступив на захист християнського віровчення та переконливо відповідав на заперечення противників православ’я.

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Церковне свято в Україні 23 листопада за старим календарем

За старим календарем 23 листопада в Україні вшановували пам’ять мученика Ореста. За переказами, під час переслідувань християн за імператора Діоклетіана Ореста привели на суд до правителя Максиміна. Його змушували принести жертву язичницьким богам, але святий залишився непохитним. За це його піддали жорстоким катуванням.

Прикмети 23 листопада

Народні прикмети 23 листопада / © pexels.com

Якщо 23 листопада випав сніг, зима буде сніжною.

Якщо на деревах лежить іній, найближчими днями потепління не очікується.

Якщо день морозний і ясний, зима може бути холодною та тривалою.

Що не можна робити 23 листопада

Наші предки вважали, що цього дня краще уникати переїздів, гучних суперечок і з’ясування стосунків. Намагалися не створювати зайвого галасу, не пліткувати та не говорити необдуманих речей. За повір’ями, надмірна балакучість і конфлікти могли накликати неприємності та відвернути удачу.

Що можна робити 23 листопада

У народному календарі цей день відомий як Григор’єв. Із ним пов’язана традиція готувати домашню пісну випічку. Господині замішували тісто та робили пиріжки з різними начинками: тушкованою капустою, картоплею, грибами чи солодким варенням. Випічкою пригощали рідних, а те, що залишалося після трапези, віддавали домашнім улюбленцям або тваринам, які не мали господарів.

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