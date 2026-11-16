День ангела 23 листопада: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 23 листопада / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 23 листопада

23 листопада 2026 року привітайте з іменинами Григорія, Євгена, Івана, Марка, Михайла, Олександра, Олексія, Катерину.

Григорій — давньогрецьке походження, означає «бадьорий». В дитинстві дбайливий, впевнений. В дорослому віці стає переконливим.

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Євген — давньогрецьке ім’я, перекладається як «благородний». В дитинстві повільний, схильний жити у вигаданому світі. В дорослому віці стає нерішучим.

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Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим.

Марк — латинське походження, означає «молоток». В дитинстві себелюбний, хоче бути кумиром у батьків. В дорослому віці стає чуйним.

Михайло — двньоєврейське ім’я, перекладається як «хто як Бог». В дитинстві вихований, дружелюбний. В дорослому віці стає справедливим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві сміливий, доброзичливий. В дорослому віці стає енергійним.

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Олексій — давньогрецьке походження, означає «помічник». В дитинстві комунікабельний, рухливий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Катерина — давньогрецьке ім’я, перекладається як «вічно чиста». В дитинстві самолюбна, розважлива. В дорослому віці стає доброзичливою.

День ангела 23 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 23 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щирих усмішок і приємних подій. Нехай небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі та веде до щасливого життя. Хай поруч будуть рідні люди, а в серці панують любов і гармонія!

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З іменинами! Нехай цей день принесе багато теплих слів, радісних моментів і приємних несподіванок. Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди був поруч, захищав від усього лихого та допомагав знаходити правильний шлях. Нехай здійснюються мрії, вистачає сил на нові звершення, а кожен день дарує привід для радості!

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Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю миру, добробуту, родинного затишку та впевненості в завтрашньому дні. Нехай доля буде щедрою на щасливі події, хороших людей і приємні зустрічі. Бажаю, щоб усі тривоги залишалися позаду, а попереду чекали лише світлі дороги та здійснення найзаповітніших бажань!

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З Днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди оберігає тебе та твою родину, додає сил у складні хвилини й надихає на добрі справи. Бажаю здоров’я, щастя, достатку та любові. Хай у домі завжди буде тепло, у душі — спокій, а в житті — якомога більше приводів для усмішок!

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Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб ангел-охоронець невтомно тримав над тобою свої крила, захищав від прикрощів і допомагав здійснювати задумане. Нехай життя наповнюється щасливими моментами, щирими почуттями та добрими новинами. Бажаю зустрічати кожен день із радістю, мати міцне здоров’я, невичерпну енергію та людей, на яких завжди можна покластися!

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