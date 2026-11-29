Церковне свято 6 грудня / © ТСН.ua

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6 грудня (19 грудня), в православному календарі день пам’яті святителя і чудотворця Миколая, архієпископа Мир Лікійських. За церковним переданням, майбутній святитель народився приблизно 270 року в місті Патара, що розташовувалося в області Лікія на південному заході Малої Азії, на території сучасної Туреччини. Його батьки, Феофан і Нонна, були благочестивими християнами, заможними людьми, які виховували сина у вірі, молитві та любові до ближніх.

Народження Миколая стало особливою радістю для родини, адже подружжя довго не мало дітей і просило Бога про дар батьківства. З дитинства хлопчик вирізнявся побожністю, скромністю та схильністю до духовного життя. Він любив читати Святе Письмо, відвідувати храм і проводити час у молитві.

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У житії святителя розповідається, що Миколай дотримувався посту ще в дитинстві. Зокрема, у середу та п’ятницю він, за переказом, відмовлявся від материнського молока до вечірньої молитви батьків. Ця історія символізує його раннє прагнення до духовної дисципліни.

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Після смерті батьків Миколай успадкував значні статки. Однак багатство не стало для нього метою життя. Він вирішив використати отримане майно для допомоги людям, які потерпали від бідності, хвороб і життєвих негараздів.

Один із найвідоміших епізодів житія святителя Миколая пов’язаний із допомогою трьом дівчатам, які через бідність опинилися перед загрозою втратити гідність і майбутнє.

У Патарі жив чоловік, який колись мав достаток, але згодом збіднів. Він не міг забезпечити придане для трьох дочок і, за переказом, через безвихідь задумав віддати їх на шлях гріха, щоб отримати гроші на прожиток.

Дізнавшись про тяжке становище родини, Миколай вирішив допомогти. Він не хотів принижувати бідняка відкритою благодійністю, тому вночі непомітно підкинув до його будинку мішечок із золотом. Цих коштів вистачило, щоб видати заміж старшу дочку.

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Святитель повторив свій вчинок ще двічі, допомігши кожній із дочок. Коли батько третьої дівчини помітив благодійника та спробував дізнатися, хто рятує його родину, Миколай попросив не розголошувати його імені.

Ця історія стала одним із найвідоміших символів милосердя святого. Вона нагадує, що справжня допомога має враховувати не лише матеріальні потреби людини, а й її гідність.

Церковне свято в Україні 6 грудня за старим календарем

За старим календарем 6 грудня в Україні вшановували пам’ять святителів Амфілохія Іконійського та Григорія. Святитель Амфілохій Іконійський жив у IV столітті й був близьким другом святителів Василія Великого та Григорія Богослова. Він обіймав єпископську кафедру в Іконії, ревно захищав православне вчення, боровся з єресями та прославився мудрістю, благочестям і відданістю Церкві. Святитель Григорій, єпископ Акрагантійський, жив у VI–VII століттях на Сицилії. З юності він присвятив себе молитві, вивченню Святого Письма та духовним подвигам.

Прикмети 6 грудня

Народні прикмети 6 грудня / © pexels.com

Сильний мороз — до холодної та затяжної зими.

Сніг на Миколая — зима буде сніжною, а холод може тривати до весни.

Тепла погода — до м’якої зими з частими відлигами.

Що не можна робити 6 грудня

6 грудня не варто піддаватися смутку й сваритися, особливо з дітьми, адже це може накликати холодну зиму. Також рекомендується відкласти домашнє прибирання та рукоділля, щоб не втратити сімейний добробут. Забороняється позичати або позичати гроші: вважається, що цього дня потрібно повернути всі борги, аби наступний рік минув без фінансових труднощів.

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Що можна робити 6 грудня

До святителя Миколая моляться з проханнями про здоров’я, добробут, успіх у роботі та захист під час подорожей. Його також просять допомогти знайти супутника життя, благословити на створення сім’ї, полегшити пологи й подбати про дітей. Святого вважають заступником мандрівників, моряків, малечі та людей, які потерпають від несправедливості. За християнським віруванням, він не залишає без уваги щирі молитви.

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