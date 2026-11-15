Яке церковне свято в Україні 22 листопада

Церковне свято 22 листопада / © pexels.com

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22 листопада (5 грудня), в православному календарі день пам’яті апостола Филимона і тих, хто з ним. Святий Филимон жив у місті Колоси, розташованому у Фригії (територія сучасної Туреччини). Він походив із заможної та шанованої родини, мав власний дім і користувався повагою серед містян. За переказами, до християнства його навернув апостол Павло, після чого Филимон став одним із його відданих помічників у поширенні Євангелія.

Разом із дружиною Апфією він перетворив власний будинок на місце зібрання перших християн. Там віряни молилися, слухали проповіді, разом прославляли Бога та підтримували одне одного. Филимон і його родина також допомагали хворим, приймали мандрівників і піклувалися про людей, які опинилися у скрутному становищі.

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Апостол Павло високо цінував Филимона та називав його своїм улюбленим співробітником. Про це свідчить Послання до Филимона, яке увійшло до Нового Завіту. У ньому Павло звертається до свого друга з проханням прийняти назад раба Онисима, який раніше втік із його дому.

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Згодом, за церковним переданням, Филимон отримав єпископський сан і продовжив проповідувати християнство у Фригії та інших місцевостях. Він допомагав створювати християнські громади, підтримував новонавернених і наставляв людей у вірі.

Церковне свято в Україні 22 листопада за старим календарем

За старим календарем 22 листопада в Україні вшановували пам’ять преподобної Матрони Царгородської. Преподобна Матрона жила у V столітті в Константинополі. Вона була одружена із заможним чоловіком Дометіаном і мала доньку. Однак жінка прагнула присвятити своє життя служінню Богові, молитві та духовному вдосконаленню. Згодом вона залишила родину й вирушила до монастиря святих мучеників, де прийняла чернецтво.

Прикмети 22 листопада

Народні прикмети 22 листопада / © pexels.com

Якщо вранці стоїть мороз, зима буде холодною та сніжною.

Якщо випав сніг, весна може бути пізньою і прохолодною.

Іній на деревах віщує наближення сильних морозів.

Що не можна робити 22 листопада

Не слід відвертатися від тих, хто просить про підтримку, поширювати плітки чи погано говорити про померлих. Також не рекомендується піддаватися розпачу або влаштовувати алкогольні застілля на згадку про тих, кого вже немає серед живих. Замість того щоб залишати на могилах їжу, краще передати її людям, які потребують допомоги.

Що можна робити 22 листопада

Вважалося, що цього дня потрібно допомогти тим, хто опинився у скруті: поділитися їжею, пожертвувати гроші або віддати нужденним одяг та інші речі, якими вже не користуєшся, але які ще можуть комусь знадобитися. Люди вірили, що щедрість і щире милосердя допомагають зберегти в родині злагоду та достаток.

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