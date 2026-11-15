День ангела 22 листопада: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 22 листопада / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 22 листопада

22 листопада 2026 року привітайте з іменинами Бориса, Василя, Володимира, Івана, Іллю, Максима, Марка, Михайла, Олексія, Опанаса, Павла, Петра, Федора.

Борис — староперсидське походження, означає «спадкоємець». В дитинстві веселий. В дорослому віці стає чесним.

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Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як «цар». В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає рішучим.

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Володимир — старонімецьке коріння, тлумачиться як «володар світу». В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає щирим.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Ілля — давньоєврейське ім’я, перекладається як «мій Бог Яхве». В дитинстві імпульсивний. В дорослому віці стає вибуховим.

Максим — латинське коріння, тлумачиться як «найвеличніший». В дитинстві яскравий. В дорослому віці стає енергійним.

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Марк — латинське походження, означає «молоток». В дитинстві хоче, щоб йому приділяли всю увагу. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається «хто як Бог». В дитинстві вихований. В дорослому віці стає справедливим.

Олексій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «помічник». В дитинстві рухливий. В дорослому віці стає дружелюбним.

Опанас — давньогрецьке походження, означає «безсмертний». В дитинстві ввічливий. В дорослому віці стає сердечним.

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Павло — латинське ім’я, перекладається як «наймолодший». В дитинстві активний. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає рішучим.

Федір — давньогрецьке походження, означає «подарунок Бога». В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає працьовитим.

День ангела 22 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 22 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі та веде дорогою щастя. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, любові, добробуту та якомога більше радісних моментів. Нехай у серці завжди живе надія, а поруч будуть люди, які дарують тепло й підтримку!

***

З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, тихо оберігає від біди, підказує правильні рішення та допомагає здійснювати найзаповітніші мрії. Бажаю, щоб кожен день приносив добрі новини, приємні зустрічі й щасливі миті. Нехай доля буде щедрою на подарунки, а життя наповнюється любов’ю та світлом!

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Щиро вітаю з іменинами! Бажаю миру в душі, гармонії в серці та впевненості в кожному кроці. Нехай ангел-охоронець захищає від усього злого, дарує сили й натхнення, а Господь благословляє на добрі справи. Нехай у домі панують затишок і достаток, у родині — злагода, а в житті завжди знаходиться місце для радості та любові!

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З Днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди тримає над тобою свої крила, оберігає від тривог і допомагає знаходити вихід із будь-яких ситуацій. Бажаю здоров’я, щирих усмішок, здійснення бажань, сімейного затишку та багато щасливих років. Нехай кожен день буде сповнений добра!

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Вітаю з Днем ангела! Нехай це свято принесе у твоє життя ще більше світла, тепла та приємних емоцій. Бажаю завжди відчувати підтримку свого ангела-охоронця, сміливо йти до мрій і радіти кожному новому дню. Нехай здоров’я буде міцним, серце — спокійним, любов — взаємною, а всі добрі задуми неодмінно здійснюються!

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