ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
4
Час на прочитання
3 хв

День ангела 22 листопада: кого та як вітати з іменинами

22 листопада 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Який день ангела 22 листопада

Який день ангела 22 листопада / © pexels.com

Хто святкує день ангела 22 листопада

22 листопада 2026 року привітайте з іменинами Бориса, Василя, Володимира, Івана, Іллю, Максима, Марка, Михайла, Олексія, Опанаса, Павла, Петра, Федора.

Борис — староперсидське походження, означає «спадкоємець». В дитинстві веселий. В дорослому віці стає чесним.

Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як «цар». В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає рішучим.

Володимир — старонімецьке коріння, тлумачиться як «володар світу». В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає щирим.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Ілля — давньоєврейське ім’я, перекладається як «мій Бог Яхве». В дитинстві імпульсивний. В дорослому віці стає вибуховим.

Максим — латинське коріння, тлумачиться як «найвеличніший». В дитинстві яскравий. В дорослому віці стає енергійним.

Марк — латинське походження, означає «молоток». В дитинстві хоче, щоб йому приділяли всю увагу. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається «хто як Бог». В дитинстві вихований. В дорослому віці стає справедливим.

Олексій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «помічник». В дитинстві рухливий. В дорослому віці стає дружелюбним.

Опанас — давньогрецьке походження, означає «безсмертний». В дитинстві ввічливий. В дорослому віці стає сердечним.

Павло — латинське ім’я, перекладається як «наймолодший». В дитинстві активний. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає рішучим.

Федір — давньогрецьке походження, означає «подарунок Бога». В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає працьовитим.

День ангела 22 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 22 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 22 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі та веде дорогою щастя. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, любові, добробуту та якомога більше радісних моментів. Нехай у серці завжди живе надія, а поруч будуть люди, які дарують тепло й підтримку!

***

З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, тихо оберігає від біди, підказує правильні рішення та допомагає здійснювати найзаповітніші мрії. Бажаю, щоб кожен день приносив добрі новини, приємні зустрічі й щасливі миті. Нехай доля буде щедрою на подарунки, а життя наповнюється любов’ю та світлом!

***

Щиро вітаю з іменинами! Бажаю миру в душі, гармонії в серці та впевненості в кожному кроці. Нехай ангел-охоронець захищає від усього злого, дарує сили й натхнення, а Господь благословляє на добрі справи. Нехай у домі панують затишок і достаток, у родині — злагода, а в житті завжди знаходиться місце для радості та любові!

***

З Днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди тримає над тобою свої крила, оберігає від тривог і допомагає знаходити вихід із будь-яких ситуацій. Бажаю здоров’я, щирих усмішок, здійснення бажань, сімейного затишку та багато щасливих років. Нехай кожен день буде сповнений добра!

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай це свято принесе у твоє життя ще більше світла, тепла та приємних емоцій. Бажаю завжди відчувати підтримку свого ангела-охоронця, сміливо йти до мрій і радіти кожному новому дню. Нехай здоров’я буде міцним, серце — спокійним, любов — взаємною, а всі добрі задуми неодмінно здійснюються!

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie