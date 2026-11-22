Магнітна буря. / © Associated Press

Реклама

У неділю, 22 листопада, утримуються спокійні геомагнітні умови. Оочікується слабка магнітна буря з К-індексом 2,7 (зелений рівень).

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Реклама

Вже кілька днів утримується спокійна геомагнітна обстановка. Втім, за даними науковців, 19 листопада зафіксували викид корональної маси, пов’язаний із виверженням сонячного волокна. Ймовірно, його частина спрямована до Землі. Однак попередні моделі свідчать, що це повільний і слабкий викид. Він може не досягти нашої планети.

Реклама

Магнітна буря 22 листопада. ФОТО: Мeteoagent.

Слабка магнітна буря — це незначне збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. Найчастіше її спричиняють потоки швидкісного сонячного вітру або викиди корональної маси, що досягають нашої планети.

Під час таких збурень магнітне поле Землі тимчасово змінюється. Зазвичай слабкі магнітні бурі не становлять загрози для людей і не спричиняють серйозних порушень у роботі техніки.

Новини партнерів

Новини партнерів