Магнитная буря. / © Associated Press

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В воскресенье, 22 ноября, содержатся спокойные геомагнитные условия. Ожидается слабая магнитная буря с К-индексом 2,7 (зеленый уровень).

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

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Уже несколько дней удерживается спокойная геомагнитная обстановка. Впрочем, по данным ученых, 19 ноября был зафиксирован выброс корональной массы, связанный с извержением солнечного волокна. Вероятно, его часть устремлена к Земле. Однако предыдущие модели свидетельствуют о том, что это медленный и слабый выброс. Он может не достичь нашей планеты.

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Магнитная буря 22 ноября. ФОТО: Мeteoagent.

Слабая магнитная буря — это незначительное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. Чаще всего это вызывает потоки скоростного солнечного ветра или выбросы корональной массы, достигающие нашей планеты.

В ходе таких возмущений магнитное поле Земли временно меняется. Обычно слабые магнитные бури не представляют угрозы людям и не вызывают серьезных нарушений в работе техники.

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