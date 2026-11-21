Магнітна буря / © Associated Press

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У суботу, 21 листопада, геомагнітна активність буде досить слабкою. Очікується магнітна буря з К-індексом 2.7.

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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Наразі магнітна буря слабка. Втім, упродовж вихідних можливі нові періоди підвищеної геомагнітної активності. Це пов’язано з поступовим ослабленням впливу нинішнього швидкісного потоку сонячного вітру з корональної діри, після чого можливе незначне посилення його впливу через інший потік.

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Магнітна буря 21 листопада. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря виникає після потужних сонячних спалахів, коли заряджені частинки досягають Землі та впливають на її магнітне поле. Через це відбуваються геомагнітні збурення, які можуть тривати від кількох годин до кількох діб.

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