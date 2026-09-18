Місячний посівний календар на жовтень 2026: що обов’язково треба встигнути посіяти та зібрати до холодів

Місячний посівний календар на жовтень 2026 року / © pexels.com

Реклама

Місячний посівний календар на жовтень 2026 року допоможе зорієнтуватися, які дні традиційно вважаються сприятливими для посадки різних культур, а коли від посівних робіт краще утриматися.

Фази Місяця у жовтні 2026 року

Протягом жовтня фази Місяця змінюватимуться так:

Реклама

3 жовтня о 16:25 — остання чверть;

10 жовтня о 18:50 — молодик;

18 жовтня о 19:13 — перша чверть;

26 жовтня о 06:12 — повня.

Час зазначений за Києвом.

Реклама

За традицією період зростаючого Місяця частіше обирають для культур, урожай яких формується над землею. На спадному Місяці садівники віддають перевагу роботам із коренеплодами та цибулинними рослинами.

Водночас місячний календар варто сприймати лише як додатковий орієнтир. Для успішної посадки значно важливіші температура повітря і ґрунту, вологість, прогноз заморозків та кліматичні умови конкретного регіону.

Сприятливі дні для посадки у жовтні 2026 року

Для рослин, які формують урожай переважно над поверхнею ґрунту, сприятливим періодом за місячним календарем буде 11–25 жовтня.

Для коренеплодів та цибулинних культур можна обирати 1–9 та 27–31 жовтня.

Реклама

Таким чином, місяць має одразу кілька вдалих періодів для осінніх робіт. Проте конкретну дату посадки потрібно співвідносити зі строками для обраної культури та погодою у вашому регіоні.

Несприятливі дні у жовтні 2026 року

Днями, коли за місячною традицією не рекомендують проводити посів та посадку, будуть:

10 жовтня — молодик;

26 жовтня — повня.

На ці дати можна запланувати інші справи: прибрати рослинні залишки, підготувати інвентар, перевірити запаси насіння, зайнятися компостом або підготувати матеріали для зимового укриття рослин.

Що можна садити у жовтні 2026 року

Перелік культур залежить від кліматичної зони України. У жовтні актуальними залишаються посадка озимих культур, ягідних кущів, винограду, деяких багаторічників та квітів.

Реклама

Озимий часник

Часник — одна з головних культур для осінньої посадки. Строки суттєво відрізняються залежно від регіону.

На Поліссі посадкові роботи зазвичай проводять раніше, оскільки похолодання тут приходить швидше. Орієнтовне вікно — з 20 вересня до 10 жовтня, а сприятливими днями у жовтні за місячним календарем будуть 1–9 жовтня.

У Лісостепу озимий часник можна висаджувати приблизно 1–20 жовтня, при цьому за місячним календарем варто звернути увагу на 1–9 жовтня.

У Степу осіннє тепло часто тримається довше, тому посадку можна змістити на другу половину місяця та початок листопада. Сприятливий період у жовтні — 27–31 число.

Озима цибуля

Строки посадки цибулі на зиму також залежать від регіону. На Поліссі роботи можна проводити від кінця вересня до середини жовтня, у Лісостепу — приблизно з 5 до 25 жовтня, а у Степу — від середини жовтня до початку листопада.

За місячним календарем найбільш відповідними періодами будуть 1–9 жовтня для Полісся, 5–9 жовтня для Лісостепу та 27–31 жовтня для Степу.

Малина та смородина

Жовтень підходить і для посадки ягідних кущів. Малину в Поліссі бажано висадити приблизно до середини місяця, у Лісостепу — до 25 жовтня. У південніших степових районах посадковий сезон може тривати навіть до початку листопада.

Для чорної смородини також важливо не затягувати з посадкою у прохолодних областях. Саджанцям потрібен час, щоб адаптуватися та почати вкорінення до стійких морозів.

Виноград

Осіння посадка винограду можлива у різних регіонах, але її строки помітно відрізняються. Для Полісся це переважно перша половина жовтня, для Лісостепу — приблизно 5–25 жовтня, а у Степу посадка може тривати від середини жовтня до першої декади листопада.

Особливу увагу варто приділити молодим саджанцям: після посадки їм потрібен достатній полив, а перед зимою — захист від морозів відповідно до клімату регіону.

Тюльпани та інші декоративні рослини

Жовтень залишається важливим місяцем для квітника. У Лісостепу тюльпани можна висаджувати приблизно до середини жовтня, а в тепліших степових областях — до кінця другої декади або пізніше залежно від погоди.

Осінь також підходить для посадки троянд, проте тут особливо важливо залишити рослині достатньо часу на адаптацію до морозів.

Що сіяти під зиму наприкінці жовтня

Підзимовий посів дає можливість частині холодостійких культур пройти природну стратифікацію та навесні почати розвиток раніше. Однак поспішати не варто: якщо посіяти насіння під час тривалого осіннього тепла, воно може прорости ще до зими.

Залежно від регіону та погоди наприкінці жовтня можна готуватися до підзимового посіву:

моркви;

столового буряка;

пастернаку;

петрушки;

кропу;

щавлю;

цибулі-батун;

нагідок.

У Лісостепу для моркви, буряка та пастернаку за місячним календарем сприятливими будуть 27–31 жовтня. Для частини зеленних культур відповідні строки можуть починатися раніше.

Який урожай збирають у жовтні

Жовтень — не лише посадковий місяць, а й один із завершальних етапів збору врожаю. На городах продовжують викопувати коренеплоди та збирати пізні сорти капусти.

У різних регіонах України протягом місяця можуть збирати:

моркву та буряк;

пастернак;

кореневу селеру;

чорну редьку та дайкон;

білоголову, пекінську та цвітну капусту;

цибулю-порей;

виноград;

пізні овочі.

Строки збирання потрібно коригувати відповідно до погоди. Особливо важливо стежити за прогнозом нічних заморозків, оскільки не всі культури однаково добре переносять різке зниження температури.

Основні роботи в саду та на городі у жовтні

Окрім посадки та збору врожаю, у жовтні варто підготувати ділянку до холодного сезону. Прибирають рослинні рештки, перекопують або розпушують грядки, готують місця для підзимових посівів, мульчують посадки та за необхідності захищають молоді рослини від морозів.

Це також хороший час для наведення порядку в саду. Після завершення листопаду можна прибрати опале листя, оглянути дерева та кущі, підготувати матеріали для зимового укриття теплолюбних культур.

Не менш важливо заздалегідь підготувати ґрунт для підзимового посіву. Борозенки краще зробити до промерзання землі, а сухий ґрунт для засипання насіння зберігати окремо в захищеному від опадів місці.

Чи варто орієнтуватися лише на місячний календар

Місячний посівний календар — це традиційний спосіб планування городніх робіт, але науково підтверджених доказів того, що фази Місяця безпосередньо підвищують схожість насіння або врожайність, немає.

Тому календар доцільно використовувати разом з агротехнічними рекомендаціями. Якщо «сприятливий» день припадає на сильний дощ, різке похолодання або надто теплий період для підзимового посіву, краще орієнтуватися на реальні погодні умови.

Особливо це важливо восени, коли строки посадки можуть відрізнятися навіть у межах однієї області.

FAQ

Які сприятливі дні для посадки у жовтні 2026 року?

За місячним посівним календарем для надземних культур сприятливими вважаються 11–25 жовтня 2026 року. Коренеплоди та цибулинні можна садити 1–9 та 27–31 жовтня. Водночас дату посадки слід обирати з урахуванням конкретної культури, регіону та погодних умов.

Коли садити озимий часник у жовтні 2026 року?

Строк посадки озимого часнику залежить від кліматичної зони. На Поліссі посадку проводять раніше, орієнтовно до 10 жовтня, у Лісостепу — приблизно до 20 жовтня, а у Степу оптимальний період може припадати на другу половину жовтня та початок листопада. За місячним календарем сприятливими для часнику є 1–9 жовтня для Полісся і Лісостепу та 27–31 жовтня для Степу.

Новини партнерів