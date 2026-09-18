Атака на потяг. / © Укрзалізниця

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У п’ятницю, 18 вересня, росіяни атакували приміський поїзд у Харківській області. Пасажирів терміново евакуювали, але є поранені.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

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У компанії наголошують, що моніторингова група «УЗ» виявила загрозу, а потім було оголошено про евакуацію пасажирів.

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«Попередньо, двоє пасажирів зазнали тяжких поранень — під час евакуації вони не відійшли на безпечну відстань від поїзда», — наголосили у повідомленні.

Керівник правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський підтвердив атаку на потяг, який «стояв з евакуацією пасажирів».

«Двоє пасажирів, які не прослідували з поїзною бригадою на необхідну відстань від рухомого складу, а лишились на платформі серйозно травмовані. Інформація попередня», — уточнив він.

Затримка потягів на Харківщині

У пресслужбі «Укрзалізниця: приміські поїзди» повідомили про затримку електричок на Харківщині станом на 11:50. Зокрема:

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№6002 Суми — Люботин курсує зі станції Скрягівка із затримкою 1 год. 35 хв;

№6136 Мерчик — Харків-Пасажирський курсує зі станції Просторе із затримкою 38 хв.

№6686 Берестин — Харків-Пасажирський курсує зі станції Водолага із затримкою 30 хв.

№6686 Берестин — Харків-Пасажирський курсує зі станції Водолага із затримкою 30 хв.

№6687 Харків-Пасажирський — Берестин курсує зі станції Ордівка із затримкою 1 год. 10 хв.

Нагадаємо, російська армія активізувала атаки по залізниці. Зокрема, в областях на заході України. Своїм діям в РФ знайшли цинічне виправдання ударам. Міноборони країни-агресорки заявило, що завдають ударів по пасажирських поїздах, які начебто везуть військові вантажі із Європи.

Окрім того, представник Кремля Дмитро Пєсков також не заперечив удар по пасажирському потягу біля кордону Польщі 13 вересня. З його слів, російські військові нібито «виконують свої завдання» на всій території України.

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