Залізничні вокзали та станції у тривогу працюватимуть по-іншому: подробиці від прем’єра

Вокзал / © УНІАН

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В Україні запроваджують нові правила роботи залізниці та вокзалів під час загрози з повітря. За «червоного» рівня небезпеки посадку й відправлення потягів призупинятимуть, а пасажирів відправлятимуть до укриття.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

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Рух поїздів під час тривоги: що зміниться в Україні

За «жовтого» рівня небезпеки потяги їздитимуть за розкладом, а посадка й висадка триватимуть, як зазвичай. За «червоного» — рух і посадку зупинятимуть, а пасажири мають іти до укриття.

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Для уникнення критичного скупчення людей «Укрзалізниця» отримала право оперативно обмежувати рух поїздів, а також розосереджувати рухомий склад і пасажирів залежно від ситуації на місці.

«„Укрзалізниця“ разом з ОВА та громадами має розширити доступ до укриттів на вокзалах і станціях. Буде запроваджено автоматичне отримання інформації про рівень загрози, рішення мають ухвалюватися миттєво», — наголосив прем’єр Корецький.

Відповідні доручення щодо реалізації цих заходів уже надано Мінінфраструктури та ДСНС. Водночас МВС та Національна поліція додатково посилять охорону вокзалів і супровід евакуаційних процесів.

Місцева влада в регіонах має адаптувати графіки руху міського транспорту до прибуття і відправлення потягів (зокрема вночі), а також максимально прискорити встановлення мобільних укриттів поблизу станцій.

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Росія атакує потяги та залізницю — останні новини

Нагадаємо, в неділю, 13 вересня, Росія атакувала залізницю у Вінницькій області. Внаслідок атаки спалахнула пожежа.

Також російський дрон влучив на українсько-польському кордоні в локомотив пасажирського потяга Київ — Варшава.

Раніше ми писали, що ворожий дрон атакував пасажирський поїзд у Луцьку. Після влучання спалахнули вагони. За інформацією місцевої влади та «УЗ», минулося без загиблих і потерпілих через російську атаку.

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