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Залізничні вокзали та станції у тривогу працюватимуть по-іншому: подробиці від прем’єра
Уряд затвердив нові правила роботи залізниці під час повітряних тривог.
В Україні запроваджують нові правила роботи залізниці та вокзалів під час загрози з повітря. За «червоного» рівня небезпеки посадку й відправлення потягів призупинятимуть, а пасажирів відправлятимуть до укриття.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
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За «жовтого» рівня небезпеки потяги їздитимуть за розкладом, а посадка й висадка триватимуть, як зазвичай. За «червоного» — рух і посадку зупинятимуть, а пасажири мають іти до укриття.
Для уникнення критичного скупчення людей «Укрзалізниця» отримала право оперативно обмежувати рух поїздів, а також розосереджувати рухомий склад і пасажирів залежно від ситуації на місці.
«„Укрзалізниця“ разом з ОВА та громадами має розширити доступ до укриттів на вокзалах і станціях. Буде запроваджено автоматичне отримання інформації про рівень загрози, рішення мають ухвалюватися миттєво», — наголосив прем’єр Корецький.
Відповідні доручення щодо реалізації цих заходів уже надано Мінінфраструктури та ДСНС. Водночас МВС та Національна поліція додатково посилять охорону вокзалів і супровід евакуаційних процесів.
Місцева влада в регіонах має адаптувати графіки руху міського транспорту до прибуття і відправлення потягів (зокрема вночі), а також максимально прискорити встановлення мобільних укриттів поблизу станцій.
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