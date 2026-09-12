РФ влучила в потяг на вокзалі у великому обласному центрі на заході: всі подробиці, фото (оновлено)

РФ вдарила по потягу на вокзалі Луцька. / © ДСНС

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Вдень 12 вересня Луцьк перебуває під масованою атакою російських дронів. З’явилася інформація про «приліт» по потягу на залізничному вокзалі.

Що відомо про таку на обласний центр, читайте в матеріалі ТСН.ua.

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У Луцькому районі о 14:47 було оголошено повітряну тривогу жовтого рівня. Військові попереджали про БпЛА в напрямку обласного центру. Після 15:00 сталися вибухи.

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В.о. начальника Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк повідомив про атаку та закликав мешканців міста перебувати в укриттях.

«Триває масована атака безпілотниками. В напрямку області летить багато ворожих цілей», — наголосив він.

Атака на потяг — що відомо

Місцеві телеграм-канали, зокрема «Труха» і «Вечірній Луцьк», повідомили, що дрон влучив у пасажирський потяг, який стояв на залізничному вокзалі. На місці атаки здіймається сильна пожежа. За інформацією очевидців, на момент влучання у потягу не було пасажирів.

В «Укрзалізниці» підтвердили атаку. Зазначається, що працівники вчасно провели евакуацію. Минулося без потерпілих.

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«Станом на зараз — влучання в Луцьку та Фастові. Завдяки вчасному виявленню загрози моніторинговою групою „УЗ“ та евакуації пасажирів — жодного постраждалого», — повідомили в компанії.

Секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський повідомив, що внаслідок російської атаки на місто потерпілих немає. Пожежу, яка виникла після «прильоту», вже локалізовано.

Фото наслідків

РФ вдарила по потягу на вокзалі Луцька. / © ДСНС

РФ вдарила по потягу на вокзалі Луцька. / © ДСНС

РФ вдарила по потягу на вокзалі Луцька. / © ДСНС

РФ вдарила по потягу на вокзалі Луцька. / © ДСНС

Атака на залізницю 12 вересня

У Мережі з’явилася інформація, що також РФ ударила по залізничному вокзалу в Ковелі Волинської області. Наразі офіційної інформації немає. Втім, місто перебуває під атакою дронів, лунають вибухи.

Крім того, в «УЗ» заявили про атаку на залізницю у Фастові, що в Київській області. Пасажирів і команду вчасно евакуювали. Минулося без жертв.

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Окрім того, зранку росіяни вдарили дроном по залізниці в Полтавській області. Минулося без потерпілих.

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