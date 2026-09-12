Раміна Есхакзай після заручин з військовим розповіла про їхні зустрічі та на що йде заради кохання

Раміна Есхакзай / © instagram.com/raminalalala

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Українська блогерка та інтерв’юерка Раміна Есхакзай розповіла про особливості стосунків із нареченим-військовим.

Пара разом уже майже три роки, однак через службу чоловіка їм доводиться проводити багато часу окремо. Нещодавно закохані заручилися. Обранець освдічився Раміні влітку під час спільної відпустки за кордоном. Водночас обличчя свого обранця вона поки не показує та не розкриває його особу.

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Попри відстань, Есхакзай намагається сама створювати можливості для побачень. Вона розповіла блогерці Діані Бондаренко в Instagram, що може вирушити до коханого навіть заради одного дня разом.

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Раміна Есхакзай з нареченим / © instagram.com/raminalalala

За словами інтерв’юерки, вона свідомо вирішила докладати максимум зусиль для цих стосунків, оскільки розуміє специфіку служби нареченого. Він перебуває в зоні бойових дій, тому його графік непередбачуваний, а вільний час може з’явитися буквально на кілька годин.

«Якщо я не буду до нього їздити в Донецьку чи Харківську область, то стосунки просто не стануться. Незважаючи на свою втому чи справи, я сідала в потяг чи за кермо і їхала. Я могла приїхати навіть на один день», — розповіла Есхакзай.

Втім, навіть її приїзд не гарантує, що пара зможе провести разом увесь запланований час. Нареченого Раміни можуть терміново викликати у справах, коли він перебуває поруч із нею.

«Бувало таке, що він тільки доїхав, буквально дві години ми побачилися, а його вже викликають їхати назад. І я просто одна залишаюся в сусідньому місті», — поділилася блогерка.

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Раміна Есхакзай

За словами Есхакзай, частота їхніх зустрічей щоразу залежить від обставин та завдань, які виконує її коханий. Водночас навіть під час побачень його служба нікуди не зникає. Телефонні дзвінки та робочі питання можуть переривати їхній час удвох.

«Поки він не виконає штурмові дії, задачу, то не може мені приділити час. Постійно його смикають із різних питань. Але в більшості випадків, коли ми бачимося, то командири його не смикають, а підлеглі поводяться чемно», — пояснила Раміна.

Нагадаємо, нещодавно зірка серіалу «Слуга народу» Мирослава Філіпович розсекретила свої стосунки та зізналася, з якими труднощами стикається.

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