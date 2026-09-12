Росія втретє за місяць атакувала «Запоріжсталь»: четверо працівників травмовані

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Про це повідомила Група Метінвест.

Унаслідок атаки четверо працівників підприємства дістали травми різного ступеня тяжкості. Загиблих немає. Один із травмованих працівників після огляду медиками відмовився від госпіталізації та залишився допомагати ліквідовувати наслідки удару. Ще трьох працівників із травмами середнього ступеня тяжкості доправили до міських лікарень.

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Пошкоджені основне та допоміжне обладнання доменного і мартенівського цехів, енергосистема, мережі та логістична інфраструктура комбінату. Оскільки після попередніх атак підприємство не працювало, загрози техногенної аварії немає. Кількість персоналу на території комбінату була суттєво обмежена.

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Операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко заявив, що масштаби руйнувань після кожного нового удару зростають.

«Після ударів 11 і 27 серпня підприємство досі не відновило виробництва. І навіть це не зупинило нову атаку. Це вже системне знищення цивільної промисловості України, її економічної основи та людей, які забезпечують її життєздатність», — зазначив він.

Наразі на комбінаті тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та обстеження пошкоджених об’єктів. За словами Мироненка, остаточно оцінити масштаби пошкоджень поки неможливо, однак попередньо їх визначають як критичні.

У компанії наголошують, що за останній місяць Росія неодноразово атакувала цивільні металургійні підприємства, зокрема «Запоріжсталь» і «Каметсталь». Повторні удари по вже зупинених виробництвах у Метінвесті розцінюють як системне руйнування української промислової бази.

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