Россия третий раз за месяц атаковала «Запорожсталь»: четверо работников травмированы

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Об этом сообщила Группа Метинвест.

В результате атаки четверо работников предприятия получили травмы разной степени тяжести. Погибших нет. Один из травмированных работников после осмотра врачами отказался от госпитализации и остался помогать ликвидировать последствия удара. Еще троих работников с травмами средней степени тяжести доставили в городские больницы.

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Повреждены основное и вспомогательное оборудование доменного и мартеновского цехов, энергосистема, сеть и логистическая инфраструктура комбината. Поскольку после предварительных атак предприятие не работало, угрозы техногенной аварии нет. Число персонала на территории комбината было существенно ограничено.

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Операционный директор группы Метинвест Александр Мироненко заявил, что масштабы разрушений после каждого нового удара растут.

«После ударов 11 и 27 августа предприятие до сих пор не возобновило производство. И даже это не остановило новую атаку. Это уже системное уничтожение гражданской промышленности Украины, ее экономической основы и людей, которые обеспечивают ее жизнеспособность», – отметил он.

В настоящее время на комбинате продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и обследованию поврежденных объектов. По словам Мироненко, окончательно оценить масштабы повреждений пока невозможно, однако предварительно определяют их как критические.

В компании отмечают, что за последний месяц Россия неоднократно атаковала гражданские металлургические предприятия, в частности, «Запорожсталь» и «Каметсталь». Повторные удары по уже остановленным производствам в Метинвесте расценивают как системное разрушение украинской промышленной базы.

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