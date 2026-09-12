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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 13 сентября
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.
Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 13 сентября?
Луна рассказывает
День благоприятен для кардинальных перемен, которые могут перевернуть жизнь каждого из нас с ног на голову. Однако подходить к ним нужно, только тщательно продумав все свои шаги и доводы «за» и «против» — импровизация вряд ли позволит добиться поставленной цели. В это время также не стоит никому мстить, хотя соблазн сделать это будет велик — нежелательно тратить на заведомо бесполезное занятие время и силы, которые пригодятся для работы по дому и личной жизни.
Луна рекомендует
В качестве ответов на интересующие нас вопросы Вселенная будет посылать знаки, на которые важно обращать внимание: подсказка может прийти из самого неожиданного источника — например, оказаться цитатой из сериала. Также необходимо уделить время и внимание друзьям — особенно тем из них, кого мы давно не видели: нам удастся не только хорошо и с приятностью провести время, но и получить важную информацию.
Луна предостерегает
Не стоит тратить лишнее, даже если покажется, что без этой вещи просто невозможно прожить, да и вообще с финансами в этот день необходимо общаться на «вы» — они легко могут «уплыть» от нас. В случае неудач не стоит искать людей, виноватых в наших собственных ошибках — такой подход к решению проблемы вряд ли поможет наладить дела –такого результата позволит достичь только личная ответственность.
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