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День ангела 12 вересня: кого та як вітати з іменинами
12 вересня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 12 вересня
12 вересня 2026 року привітайте з іменинами Данила, Івана, Миколу, Олексія, Семена, Федора.
Данило — давньоєврейське походження, означає «Бог мій суддя». В дитинстві спокійний, витриманий. В дорослому віці стає рішучим, ціленаправленим.
Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.
Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець народів». В дитинстві непохитний, дружелюбний. В дорослому віці стає справедливим, щирим.
Олексій — давньогрецьке походження, означає «помічник». В дитинстві комунікабельний, доброзичливий. В дорослому віці стає відданим, чесним.
Семен — давньоєврейське ім’я, перекладається як «почутий Богом в молитві». В дитинстві незлобивий, добрий. В дорослому віці стає дружелюбним, уважним до людей.
Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві емоційний, добре вчиться. В дорослому віці стає пристрасним, незалежним.
День ангела 12 вересня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує сили, здоров’я, мир і щастя.
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Щиро вітаю з іменинами! Бажаю світлої долі, душевного тепла, радості та Божого благословення на кожен день.
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З Днем ангела! Нехай твій небесний захисник веде тебе доброю дорогою, береже від негараздів і допомагає здійснювати мрії.
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Вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, любові, добробуту та якомога більше щасливих моментів у житті.
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Щасливого Дня ангела! Нехай у серці завжди живуть віра, надія і любов, а поруч будуть щирі та добрі люди.