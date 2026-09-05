День ангела 12 вересня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 12 вересня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 12 вересня

12 вересня 2026 року привітайте з іменинами Данила, Івана, Миколу, Олексія, Семена, Федора.

Данило — давньоєврейське походження, означає «Бог мій суддя». В дитинстві спокійний, витриманий. В дорослому віці стає рішучим, ціленаправленим.

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Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

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Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець народів». В дитинстві непохитний, дружелюбний. В дорослому віці стає справедливим, щирим.

Олексій — давньогрецьке походження, означає «помічник». В дитинстві комунікабельний, доброзичливий. В дорослому віці стає відданим, чесним.

Семен — давньоєврейське ім’я, перекладається як «почутий Богом в молитві». В дитинстві незлобивий, добрий. В дорослому віці стає дружелюбним, уважним до людей.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві емоційний, добре вчиться. В дорослому віці стає пристрасним, незалежним.

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День ангела 12 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 12 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує сили, здоров’я, мир і щастя.

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Щиро вітаю з іменинами! Бажаю світлої долі, душевного тепла, радості та Божого благословення на кожен день.

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З Днем ангела! Нехай твій небесний захисник веде тебе доброю дорогою, береже від негараздів і допомагає здійснювати мрії.

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Вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, любові, добробуту та якомога більше щасливих моментів у житті.

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Щасливого Дня ангела! Нехай у серці завжди живуть віра, надія і любов, а поруч будуть щирі та добрі люди.

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