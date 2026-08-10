Іменини вересня 2026 року: кого вітати з днем ангела за старим і новим календарями

Іменини вересня 2026 року / © pexels.com

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Вересень 2026 року принесе чимало днів ангела, які святкуються згідно з новим і старим церковними календарями. Майже щодня православна церква вшановує пам’ять святих, імена яких носять тисячі людей. Саме тому календар іменин стане чудовим помічником, щоб вчасно привітати рідних, друзів, колег або знайомих з їхнім днем небесного покровителя.

Для вашої зручності ми зібрали повний календар іменин на вересень 2026 року. У ньому представлені дати за обома календарними стилями, тож ви легко знайдете потрібний день і не пропустите важливе свято.

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Іменини у вересні 2026 року за новим стилем

1 вересня — Семен, Марфа, Наталія, Тетяна;

2 вересня — Анатолій, Антон, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Іван, Леонід, Микола, Михайло, Павло, Петро, Пилип, Степан, Федір, Ксенія;

3 вересня — Андрій, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Костянтин, Микола, Михайло, Олексій, Петро, Пилип, Роман, Сергій, Василиса;

4 вересня — Василь, Григорій, Іван, Микола, Михайло, Мойсей, Олександр, Павло, Петро, Степан, Федір, Олена;

5 вересня — Гліб, Давид, Захар, Максим, Олексій, Єлизавета, Іраїда, Раїса;

6 вересня — Андрій, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло;

7 вересня — Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Микола, Михайло, Олександр, Петро, Степан;

8 вересня — Георгій, Іван;

9 вересня — Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Сергій, Федір, Ганна;

10 вересня — Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна;

11 вересня — Віктор, Герман, Дмитро, Лев, Микола, Роман, Сергій;

12 вересня — Данило, Іван, Микола, Олексій, Семен, Федір;

13 вересня — Валерій, Ілля, Леонтій, Лук’ян, Микола, Олександр, Петро, Степан;

14 вересня — Іван, Микола;

15 вересня — Андрій, Валерій, Григорій, Дмитро, Іван, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Степан, Яків, Євдокія, Людмила, Марія;

Дні ангела в вересні 2026 року за новим календарем / © pexels.com

16 вересня — Віктор, Григорій, Йосип, Олексій, Сергій, Людмила;

17 вересня — Іван, Ілля, Павло, Віра, Ірина, Любов, Надія, Олександра, Софія;

18 вересня — Аркадій, Борис, Володимир, Іван, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Ірина, Софія;

19 вересня — Гаврило, Георгій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Олексій, Федір, Марія;

20 вересня — Василь, Іван, Михайло, Олег, Олександр, Остап, Федір, Тетяна;

21 вересня — Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Олександр, Петро;

22 вересня — Веніамін, Макар, Микола, Олександр, Петро, Параска;

23 вересня — Андрій, Іван, Микола, Петро, Іраїда, Раїса;

24 вересня — Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій, Степан;

25 вересня — Герман, Євген, Максим, Микола, Олександр, Остап, Павло, Роман, Сергій;

26 вересня — Володимир, Дмитро, Іван, Микола, Олександр;

27 вересня — Віктор, Герман, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Федір;

28 вересня — В’ячеслав, Валентин, Георгій, Іван, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Олександр, Федір, Ганна, Марія, Тетяна, Уляна;

29 вересня — Іван;

30 вересня — В’ячеслав, Василь, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Семен, Олександра.

Іменини у вересні 2026 року за старим стилем

Іменини в вересні 2026 року за старим стилем / © pexels.com

1 вересня — Андрій, Микола, Тимофій;

2 вересня — Віктор, Володимир, Іван, Максим, Тимофій, Федір;

3 вересня — Олександр, Павло, Марфа;

4 вересня — Василь, Гаврило, Іван, Макар, Михайло, Олександр, Олексій, Опанас, Федір, Аріадна;

5 вересня — Єфрем, Іван, Микола, Павло;

6 вересня — Арсеній, Георгій, Петро;

7 вересня — Володимир, Іван, Мойсей;

8 вересня — Адріан, Віктор, Георгій, Дмитро, Петро, Марія, Наталія;

9 вересня — Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Степан, Анфіса;

10 вересня — Василь, Георгій, Іван, Макар, Микола, Мойсей, Павло, Сергій, Федір, Ганна;

11 вересня — Іван;

12 вересня — Арсеній, Гаврило, Григорій, Данило, Іван, Ігнатій, Леонід, Макар, Олександр, Опанас, Павло, Петро, Федір, Яків, Єлизавета;

13 вересня — Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр;

14 вересня — Семен, Марфа, Наталія, Тетяна;

15 вересня — Анатолій, Антоній, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Іван, Леонід, Микола, Михайло, Павло, Петро, Пилип, Степан, Федір, Юліан, Ксенія;

Дні ангела у вересні 2026 року за старим календарем / © pexels.com

16 вересня — Андрій, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Костянтин, Микола, Михайло, Олексій, Петро, Пилип, Роман, Сергій, Юхим, Василиса;

17 вересня — Василь, Григорій, Іван, Микола, Михайло, Мойсей, Олександр, Опанас, Павло, Петро, Степан, Федір, Олена;

18 вересня — Гліб, Давид, Захар, Максим, Олексій, Опанас, Юхим, Єлизавета, Іраїда, Раїса;

19 вересня — Андрій, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло;

20 вересня — Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Микола, Михайло, Олександр, Петро, Степан;

21 вересня — Георгій, Іван;

22 вересня — Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Олександр, Олексій, Опанас, Сергій, Федір, Ганна;

23 вересня — Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна;

24 вересня — Віктор, Герман, Дмитро, Карп, Лев, Микола, Роман, Сергій;

25 вересня — Данило, Іван, Микола, Олексій, Опанас, Семен, Федір;

26 вересня — Валерій, Ілля, Леонтій, Лук’ян, Микола, Олександр, Петро, Степан;

27 вересня — Іван, Микола;

28 вересня — Андрій, Валерій, Герасим, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнатій, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Микита, Микола, Петро, Степан, Яків, Євдокія, Людмила, Марія;

29 вересня — Віктор, Григорій, Йосип, Олексій, Сергій, Людмила;

30 вересня — Іван, Ілля, Павло, Віра, Ірина, Любов, Надія, Олександра, Софія.

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