Яке церковне свято в Україні 9 серпня

Церковне свято 9 серпня / © pexels.com

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9 серпня (22 серпня), в православному календарі день пам’яті святого апостола Матія. За переказами, Матій народився у Вифлеємі в побожній юдейській родині. З юних років він вивчав Святе Письмо та Закон Мойсея під керівництвом відомого богослова Симеона. Коли Ісус Христос розпочав Своє служіння, Матій став одним із Його учнів і супроводжував Спасителя, бувши свідком Його проповідей, чудес, смерті та Воскресіння.

Хоча Матій не входив до числа дванадцяти апостолів під час земного життя Христа, він належав до найближчих послідовників Господа від самого початку Його служіння.

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Після Вознесіння Ісуса Христа та зради Юди Іскаріота апостоли вирішили відновити число дванадцяти. На молитві вони запропонували двох кандидатів — Йосипа, званого Варсавою (Юстом), і Матія. Після жеребкування, яке вважалося виявом Божої волі, жереб випав саме Матієві.

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Відтоді він став повноправним членом кола дванадцяти апостолів і разом з іншими отримав дар Святого Духа в день П’ятидесятниці.

Існує кілька версій щодо останніх днів життя апостола. Найпоширеніше церковне передання розповідає, що він повернувся до Юдеї, де відкрито проповідував Христа серед юдеїв. За це його заарештували та засудили до смерті. Спочатку Матія побили камінням, а потім, за деякими переказами, відтяли голову мечем.

Церковне свято в Україні 9 серпня за старим календарем

За старим церковним календарем 9 серпня в Україні вшановували пам’ять мученика і цілителя Пантелеймона. Пантелеймон був талановитим лікарем і безплатно лікував усіх, хто звертався до нього по допомогу. Після прийняття християнства він поєднував медичне мистецтво з щирою вірою в Бога, зцілюючи людей не лише ліками, а й молитвою. За відданість Христу під час гонінь імператора Максиміана його піддали жорстоким тортурам і стратили.

Прикмети 9 серпня

Народні прикмети 9 серпня / © pexels.com

Ранковий густий туман — до ясного й теплого дня.

Дощ 9 серпня — осінь буде дощовою та затяжною.

Яскраві зорі вночі — найближчими днями збережеться сонячна погода.

Що не можна робити 9 серпня

За народними прикметами, цього дня не радили братися за важливі справи чи починати нові проєкти, адже вірили, що вони можуть не принести бажаного результату. Натомість 9 серпня рекомендували провести без поспіху та зайвого клопоту, приділити час молитві, добрим справам, роздумам і духовному оновленню.

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Що можна робити 9 серпня

У народному календарі цей день відомий під назвами Матій Непогожий або Матій Змієсос. Такі незвичні назви виникли через давні вірування наших предків. Вважалося, що саме в цей час змії стають особливо небезпечними та можуть виходити ближче до людських осель і пасовищ. За повір’ям, вони навіть здатні «висмоктувати» молоко у корів, тому худобу 9 серпня намагалися не виганяти на випас.

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