ДНК мамонтів розкрила дивну звичку первісних людей, яка шокує науковців

Мамонти. Ілюстративне зображення / © pixabay.com

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Дослідження міжнародної групи науковців показало несподівану закономірність: люди Льодовикового періоду, ймовірно, віддавали перевагу полюванню на самок мамонтів. Водночас дослідники досі не можуть остаточно пояснити причини такого вибору.

Про це повідомляє видання Earth.com.

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У межах дослідження фахівці проаналізували ДНК 521 вовнистого мамонта, визначивши стать тварин за генетичним матеріалом із зубів, бивнів і кісток. При цьому для 448 зразків такий аналіз був проведений уперше.

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Результати показали чітку різницю між поодинокими знахідками та великими скупченнями кісток, які археологи пов’язують зі стоянками людей. Якщо серед окремо знайдених решток переважали самці, то в місцях масових скупчень кісток — більшість становили саме самки.

За словами дослідників, така закономірність простежується на різних археологічних пам’ятках Європи та Азії віком приблизно від 20 до 30 тисяч років.

Причину вибору самок пояснити поки не можуть

Автори роботи припускають, що мисливці могли свідомо обирати самок або ж частіше натрапляли саме на їхні стада.

Одне з можливих пояснень полягає в тому, що самки, подібно до сучасних слонів, пересувалися стабільними сімейними групами й сезонними маршрутами, через що людям було легше прогнозувати їхнє місцеперебування.

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Інша версія пов’язана з розмірами тварин: самки були меншими за дорослих самців. Однак, як наголошують дослідники, ця гіпотеза не пояснює всіх фактів, адже стада із самками та дитинчатами могли бути навіть небезпечнішими для мисливців через колективний захист.

Саме тому вчені визнають, що однозначної відповіді, чому люди Льодовикового періоду віддавали перевагу самкам мамонтів, наразі немає.

Сліди полювання підтверджують участь людей

На багатьох місцях розкопок археологи виявили безпосередні докази полювання. У кістках мамонтів знаходили уламки кам’яних наконечників списів, численні сліди розрубування та різання, а також ознаки обробки туш.

Дослідники зазначають, що це свідчить про активне полювання або розбирання здобичі людьми, хоча не дозволяє остаточно пояснити, чому саме самки переважають серед знайдених решток.

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Автори дослідження наголошують, що для остаточних висновків необхідні додаткові генетичні та археологічні дослідження.

Зокрема, вони планують встановити вік мамонтів, проаналізувати маршрути їхніх міграцій та розширити вибірку ДНК, щоб з’ясувати, чи була перевага самок результатом свідомої мисливської стратегії давніх людей, чи наслідком особливостей поведінки самих тварин.

Нагадаємо, раніше науковці встановили, що понад 80% раціону людей Льодовикового періоду становили саме мамонти та інші гігантські тварини.

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