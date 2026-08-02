Кремлівський диктатор Володимир Путін / © Associated Press

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Протягом тривалого часу мешканці найбільших і найбагатших мегаполісів Росії залишалися впевненими, що наслідки повномасштабного вторгнення в Україну їх не торкнуться. Однак на п’ятий рік війни ситуація кардинально змінилася.

Масовані атаки українських безпілотників, рекордна інфляція та постійна тривога змусили росіян змінити свої погляди. Як раніше прихильники війни «перевзулись» розповідає видання ABC.

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Росіяни відчувають на собі справжню війну

Почата Путіним війна фактично переходить на територію самої Росії, і її жителі нарешті це відчули на власному досвіді. Одна із опитаних виданням росіянок, Світлана, яка має будинок відпочинку на околиці Москви неподалік одного з місцевих аеропортів, зізнається: раніше вона з нетерпінням чекала літніх поїздок за місто, але тепер це джерело постійного страху.

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За її словами, війна перестала бути чимось із шпальт газет — тепер її відчувають фізично. Буквально днями за одну ніч біля її будинку пролунало шість потужних вибухів.

Аналогічна ситуація спостерігається і в Санкт-Петербурзі. Місцева жителька Катерина розповідає, що раніше намагалася протестувати проти війни, а тепер просто слухає розриви снарядів у власній квартирі.

Розвиток українських технологій та можливість завдавати ударів глибоко в тилу ворога зламали відчуття недоторканності жителів РФ. Усе дійшло до межі, коли люди починають глушити стрес алкоголем або сідають на антидепресанти.

Економіка Росії тріщить по швах

Нічні атаки безпілотників — це лише одна з проблем. Регулярні удари по російських нафтопереробних заводах спровокували гострий дефіцит пального та величезні черги на АЗС по всій країні.

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Крім того, під ударом опинилися складські комплекси маркетплейсу Wildberries, на який припадає близько 10% усього роздрібного товарообігу Росії. Малий бізнес втрачає запас матеріалів, а звичайні покупці позбулися звичної швидкої доставки товарів.

Вражає й рівень інфляції у звичайних супермаркетах. Згідно з аналітичними даними, з 2024 по 2026 рік ціна на звичайну картоплю в РФ зросла на 167%, а шоколад подорожчав на 125%. Суттєво зросли й тарифи на комунальні послуги, що вдарило по кишенях навіть заможних верств населення.

Серед росіян зростає тривога та розчарування

Зміни в економіці та загроза з повітря негативно позначилися на психологічному стані росіян. Соціологічні дослідження свідчать, що тривога стала домінуючою емоцією в багатьох регіонах.

За даними Левада-центру (незалежної соціологічної організації, яку Кремль визнав «іноземним агентом»), індекс споживчих настроїв у країні впав до 94 пунктів — це найнижчий показник приблизно за чотири роки.

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Будь-який результат нижче сотні сигналізує про абсолютне переважання негативних очікувань. Рівень схвалення дій диктатора Путіна також впав до найнижчої позначки від початку повномасштабної війни.

Рівень схвалення дій диктатора Путіна також впав до найнижчої позначки від початку повномасштабної війни в Україні / © Associated Press

За словами старшого наукового співробітника Центру NEST Джона Лофа, у суспільстві дедалі частіше звучить питання: «У чому взагалі сенс цієї війни?». Люди усвідомили, що це довготривалий конфлікт, з якого немає швидкого виходу.

Втомлені від війни навіть її прихильники

Російські пропагандистські медіа все ще намагаються викривляти реальність. Дефіцит бензину пояснюють «плановим ремонтом» чи «сезонним попитом», а зростання цін — глобальними проблемами, переконуючи глядачів, що в інших країнах справи нібито ще гірші.

Науковці зазначають, що саме через суцільний контроль пропаганди у РФ досі не відбулося масових вибухів народного гніву. Втім, напруга зростає з кожним днем.

Світлана зазначає, що її знайомі більше не можуть дозволити собі походи до ресторанів і збираються на домашніх кухнях, щоб підбадьорити одне одного. За її спостереженнями, навіть ті люди, які раніше палко підтримували політику Кремля та війну проти України, зараз кардинально змінюють свої погляди або принаймні починають сильно сумніватися в доцільності дій Путіна.

Журналісти видання ABC зазначають, що усі опитані сходяться в одному: від цієї війни втомилися абсолютно всі.

Нагадаємо, російська пропаганда почала поширювати нову хвилю дезінформації — Україна нібито перепродує західну зброю та ударні безпілотники представникам італійської мафії.

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