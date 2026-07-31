НАТО готує ядерний сюрприз для Путіна: де може з'явитися американська зброя

Путін і ядерна зброя / © ТСН.ua

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Північноатлантичний альянс вивчає можливість розміщення додаткової американської нестратегічної ядерної зброї в Європі у відповідь на зростання загроз з боку Росії. Серед країн, які потенційно можуть прийняти таке озброєння в разі подальшого погіршення безпекової ситуації, називають Польщу, Фінляндію та Литву.

Про це повідомляє Die Zeit із посиланням на дослідження Німецького прес-агентства (dpa).

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За інформацією видання, у НАТО триває опрацювання різних сценаріїв посилення ядерного стримування. Одним із них є збільшення кількості американської нестратегічної ядерної зброї, розміщеної на території європейських союзників.

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Водночас експерти не виключають, що Сполучені Штати вже могли перекинути модернізовані авіаційні бомби B61-12 на британську авіабазу Лейкенхіт.

Генеральний секретар Марк Рютте не підтвердив конкретних планів щодо нових місць розміщення американської ядерної зброї, однак наголосив, що Альянс постійно оцінює власні можливості для забезпечення ефективного стримування.

«Де б нам не довелося внести корективи, ми це зробимо», — заявив він, підкресливши, що НАТО повинно бути готовим відповісти на будь-яку потенційну ядерну загрозу.

Серед варіантів — Польща, Фінляндія та Литва

Як зазначає Die Zeit, нині приблизно сотня американських авіабомб B61-12 розміщена на військових базах у Німеччині, Бельгії, Італії, Нідерландах і Туреччині. Водночас у разі подальшого погіршення безпекової ситуації нові плани можуть охопити й держави східного флангу НАТО.

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Американський експерт з питань ядерної політики Роберт Пітерс вважає доцільним розміщення ще від 100 до 150 одиниць американської нестратегічної ядерної зброї, зокрема в Польщі та Фінляндії. За його оцінкою, необхідну інфраструктуру можна підготувати протягом кількох місяців.

Експерт аргументує таку потребу тим, що Росія має значну перевагу в нестратегічній ядерній зброї, яка, за його оцінками, більш ніж у десять разів перевищує відповідний потенціал країн НАТО.

Стримати агресію Путіна

Колишній директор НАТО з питань ядерної політики Джим Стоукс також підтримує посилення ядерного потенціалу Альянсу, однак наголошує, що метою не є досягнення паритету з Росією за кількістю боєзарядів.

За його словами, ключовим завданням залишається демонстрація незмінності американських гарантій безпеки союзникам.

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«Ми хочемо, щоб президент Путін щоранку прокидався, пив чашку кави й казав: „Сьогодні не день для нападу“», — пояснив Стоукс.

Водночас він зазначив, що переміщення американських ядерних бомб ближче до російських кордонів не є військовою необхідністю, оскільки відповідні завдання можуть виконуватися й із баз у Західній Європі.

Натомість, на його думку, більш ефективним може стати розширення участі союзників у системі ядерного стримування через сертифіковану авіацію, дозаправку літаків у повітрі, розвідувальне забезпечення та спільні навчання.

Якою буде роль Франції

У матеріалі Die Zeit також зазначається, що французька ініціатива щодо посилення європейського ядерного стримування не розглядається як альтернатива американським гарантіям безпеки.

Марк Рютте наголосив, що саме ядерний потенціал США залишається основою системи стримування НАТО. При цьому остаточних рішень щодо можливого розширення присутності американської ядерної зброї в Європі поки не ухвалено, а потенційні місця її розміщення та деталі відповідного планування залишаються засекреченими.

Нагадаємо, Фінляндія остаточно скасувала заборону на імпорт, виробництво, зберігання та використання ядерних вибухових речовин на території країни.

У Литві також висловлюють зацікавленість у розміщенні на своїй території американської ядерної зброї — як засобу стримування сусідньої Росії.

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