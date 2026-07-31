Поліція Польщі

Реклама

У польському місті Гдиня невідомий жорстоко напав на 40-річну громадянку України. Жінку двічі вдарили по голові дерев’яною палицею, після чого нападник утік. Поліція проводить масштабне розслідування та розшукує нападника.

Про це пише wiadomosci.

Реклама

Інцидент стався 30 липня близько 15:30 на сходах на вулиці Желязна у Гдині. За попередніми даними, невідомий чоловік підійшов до жінки ззаду та двічі завдав їй ударів дерев’яною палицею по потилиці.

Реклама

Після цього нападник одразу втік у невідомому напрямку.

«Попередні дані свідчать про те, що 40-річна жінка отримала два удари по потилиці від невідомого чоловіка дерев’яною палицею. Після інциденту нападник зник», — повідомив речник поліції аспірант Марек Кобялко.

На місце події прибули правоохоронці та криміналісти. Вони провели огляд території, вилучили можливі речові докази та зафіксували місце злочину. Постраждалу доставили до міської лікарні Гдині. Після обстеження медики надали їй необхідну допомогу та відпустили додому.

«Життю жінки нічого не загрожує», — повідомили в поліції.

Реклама

Чи був напад пов’язаний із національністю

Слідчі аналізують записи камер відеоспостереження, опитують можливих свідків та перевіряють усі версії. Наразі, за інформацією поліції, зібрані матеріали не підтверджують, що напад був скоєний на ґрунті національної ненависті.

Водночас правоохоронці наголошують, що розслідування триває, а всі можливі мотиви злочину залишаються предметом перевірки.

На тлі цього нападу польські ЗМІ нагадують про заяву заступника міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Чеслава Мрочека щодо збільшення кількості злочинів, скоєних на ґрунті ненависті.

За його словами, якщо 2024 року було зареєстровано понад 760 таких випадків, то 2025 року їхня кількість зросла приблизно до 1200.

Реклама

«Це збільшення більш ніж на 30%», — заявив посадовець, зазначивши, що останнім часом подібні прояви агресії дедалі частіше фіксують у польському суспільстві.

Поліція Гдині закликає всіх, хто володіє інформацією про нападника або був свідком події, звернутися до правоохоронців для допомоги у розслідуванні.

Напади на українців у Польщі — останні новини

Нагадаємо, у Польщі за останні пів року значно почастішали випадки нападів на українських біженців та підлітків.

Наприклад, 26 липня у Вроцлаві троє чоловіків жорстоко побили двох українців — Настю та її нареченого Максима. Нападники зачепилися до дівчини в магазині через зауваження про чергу, почувши її український акцент.

На початку липня у Плоцьку дорослий поляк напав на двох українських підлітків в автобусі через те, що вони розмовляли між собою рідною мовою. Чоловік вимагав говорити в Польщі польською, поводився агресивно, вдарив 15-річного хлопця в обличчя та виштовхнув підлітків із транспор.

Новини партнерів