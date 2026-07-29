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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Кричав повертатися додому і трощив авто: у Польщі чоловік напав на українців

Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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Поліція Польщі

Поліція Польщі / © Associated Press

У Польщі правоохоронці затримали 63-річного мешканця гміни Лешноволя після появи в соцмережах відео, на яких він погрожував українцям, ображав їх за національною ознакою та пошкоджував їхні автомобілі.

Про це повідомляє in Poland.

За інформацією журналістів, 25-річний українець, який разом зі співвітчизниками проживає у багатоквартирному будинку в гміні Лешноволя, кілька днів поспіль публікував відеозаписи поведінки свого сусіда.

На кадрах видно, як чоловік вигукує образливі висловлювання на адресу українців, наказує їм залишити Польщу та повернутися до України, а також завдає ударів по автомобілю одного з потерпілих.

У середині липня до повітового управління поліції в Пясечно надійшло повідомлення про публічні образи за національною ознакою. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та розпочали розслідування.

Після того як історія набула широкого розголосу, поліцейські затримали 63-річного мешканця гміни Лешноволя.

У поліції повідомили, що чоловік перебуває у слідчому ізоляторі. Його підозрюють у вчиненні злочину, пов’язаного з образами на національному ґрунті та погрозами. Якщо провину буде доведено в суді, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Українці за кордоном — останні новини

Нагадаємо, у Польщі за останні пів року значно почастішали випадки нападів на українських біженців та підлітків.

Наприклад, 26 липня у Вроцлаві троє чоловіків жорстоко побили двох українців — Настю та її нареченого Максима. Нападники зачепилися до дівчини в магазині через зауваження про чергу, почувши її український акцент.

На початку липня у Плоцьку дорослий поляк напав на двох українських підлітків в автобусі через те, що вони розмовляли між собою рідною мовою. Чоловік вимагав говорити в Польщі польською, поводився агресивно, вдарив 15-річного хлопця в обличчя та виштовхнув підлітків із транспорту.

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Дата публікації
Кількість переглядів
104
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